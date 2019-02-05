Общественный транспорт Брюсселя может стать бесплатным как для жителей, так и для туристов

Оператор брюссельского общественного транспорта STIB предложил местным властям сделать проезд для всех жителей и гостей города бесплатным по вечерам и в выходные дни. По словам вице-президента компании Лотфи Мостефа этот шаг направлен на то, чтобы убедить жителей Брюсселя отказаться от автомобилей, пишет turizm.ru.

Проблемы с экологией являются основной движущей силой инициативы, так как Брюссель ежегодно занимает верхние места в списке наиболее загрязненных городов Европы из-за количества автомобилистов. К 2024 году городской транспорт в бельгийской столице может стать бесплатным 24 часа в сутки 7 дней в неделю, добавил Л. Мостефа.

Тем не менее, у данной инициативы сразу нашлись противники. По оценкам бесплатный транспорт будет стоить транспортному оператору 200 млн евро в год. Расходы, которые сама STIB не сможет покрыть, потребуют финансирования за счет бюджета. Полная отмена тарифов также не позволит привлечь инвестиции в новую транспортную инфраструктуру.

В конце 2018 года группа экспертов в Париже подготовила доклад о влиянии бесплатного общественного транспорта на экологию. Согласно данным французских экспертов, безвозмездный проезд никак не влияет на уровень загрязнения воздуха, так как число пассажиров возрастает только за счет тех, кто ходит пешком. А те, кто ездят на личных авто, продолжают на них ездить.