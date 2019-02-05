Лазерное шоу и концерт: в Хааберсти пройдет праздник огня
В субботу, 9 февраля в 16.30 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ пройдет праздник огня. Всех гостей мероприятия ждет выступление воспитанников детской музыкальной студии "Тайси" и певца Уку Сувисте, а также красочное лазерное шоу.
По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, праздник огня стал доброй традицией, помогающей внести краски в темный зимний вечер. «На этот раз на празднике мы не будем сжигать елки, из собранных новогодних деревьев сделают древесную стружку. Огонь все же будет, зажжем маленькие костры, которые согреют теплом и светом гостей праздника. Кульминацией праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу»,- сказал Юргенсон.
Мероприятие бесплатное.
Праздник огня организует управа Хааберсти совместно с центром досуга Хааберсти.