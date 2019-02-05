Ср, 6.02.2019
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Лазерное шоу и концерт: в Хааберсти пройдет праздник огня
Вход бесплатный

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Огненное шоу в парке Туви. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В субботу,  9 февраля в 16.30 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ пройдет праздник огня. Всех гостей мероприятия ждет выступление воспитанников детской музыкальной студии "Тайси" и певца Уку Сувисте, а также красочное лазерное шоу.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, праздник огня стал доброй традицией, помогающей внести краски в темный зимний вечер. «На этот раз на празднике мы не будем сжигать елки, из собранных новогодних деревьев сделают древесную стружку. Огонь все же будет, зажжем маленькие костры, которые согреют теплом и светом гостей праздника. Кульминацией праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу»,- сказал Юргенсон.

Мероприятие бесплатное.

Праздник огня организует управа Хааберсти совместно с центром досуга Хааберсти.

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