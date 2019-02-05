Лазерное шоу и концерт: в Хааберсти пройдет праздник огня

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, праздник огня стал доброй традицией, помогающей внести краски в темный зимний вечер. «На этот раз на празднике мы не будем сжигать елки, из собранных новогодних деревьев сделают древесную стружку. Огонь все же будет, зажжем маленькие костры, которые согреют теплом и светом гостей праздника. Кульминацией праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу»,- сказал Юргенсон.