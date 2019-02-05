В Эстонии начинаются военные учения «Зимний лагерь»

Об этом BNS сообщил офицер связи Первой пехотной бригады, по словам которого учения начнутся в среду на Центральном полигоне Сил обороны и на территории полигона Первой пехотной бригады в Соодла.

В учениях примут участие срочные и кадровые военнослужащие из Скаутского батальона, несущие службу в составе тактической группы НАТО в Эстонии военнослужащие из Великобритании и Бельгии, морские пехотинцы и национальные гвардейцы из США, а также ополченцы из Северо-Восточного, Северного и Южного военных округов.

Программа зимних учений разделена на две фазы, в ходе первой военнослужащие будут отрабатывать приемы ведения боя в зимних условиях в составе отдельных подразделений. 12 февраля начнется вторая фаза учений, в рамках которой уже на уровне роты предстоит обучиться ведению оборонительного и наступательного боя, организации засады, преодолению преграды, оказанию медицинской помощи.

В выходные в учениях примут участие также ополченцы из дружин Вирумаа, Йыгеваского уезда, Тарту и Таллинна.