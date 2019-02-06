Победили женщины, или Дорога в ад

Идущий к трону по дороге, вымощенной благими намерениями, всегда может в свете тусклых фонарей Истории свернуть в ад, пишет Елена Скульская.
На экраны вышел фильм «Две королевы». Насильственная смерть царственных особ и тех, кто на них посягает, всегда была и будет предметом искусства и жадного зрительского интереса. И для художника всегда найдется услужливая жуткая деталь. Королева Мария Стюарт очень тщательно готовилась к казни, репетировала свой выход к плахе, надела алое платье, чтобы кровь не испортила впечатление от наряда; во всеоружии вдохновения вышел и палач, присланный Елизаветой I (сама она так и не повидалась с соперницей). Но как бы ни был остер топор, а с первого раза не сработал, только покалечил шею, только слетел парик, и лишь второй удар сбросил мёртвую голову в корзину.
Подобные страшные события с загадочными подробностями найдутся в любой династии: когда пришли убивать царскую семью, то пули отскакивали от дочерей Николая II, попадая в зашитые в одежду бриллианты; когда по приказу Николая I вешали декабристов, оборвались веревки, пришлось вешать во второй раз; когда убивали Павла I с согласия его сына Александра, никак не могли управиться: он не умер от побоев, не свалил его страшный удар тяжелейшей золотой табакеркой в висок, душили и душили шарфом…
Упоительный приключенческий роман для подростков Стефана Цвейга «Мария Стюарт», наверное, известен многим, а уж «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» Иосифа Бродского, который оглядывался на трофейный фильм 1940 года «Сердце королевы» с Сарой Леандр в главной роли, – вообще один из важнейших текстов русской поэзии:
В конце большой войны не на живот,
когда что было, жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод.
Добавим, что эпоха Елизаветы I, казнившей Марию Стюарт, связана для всего человечества с Шекспиром, а с русской историей напрямую – со сватовством Ивана Грозного к английской королеве. Да, получил отказ, но, как и Мария Стюарт, полагал, что если уж совсем худо станет на родине, то сбежит под защиту английской короны. Ему не пришлось, а Мария Стюарт доверилась Англии на свою голову.
Заметны ли были мужчины в ту эпоху?
Новая киноверсия, да еще на новом документальном материале, да еще английская, да еще снятая известным театральным режиссером Джози Рурк, у которой есть спектакли, где все роли исполняют только женщины (при Шекспире, которого она часто ставит, все роли исполняли одни мужчины, и это никак не отразилось на его мировом признании) не могла не вызвать интереса.
И вот я сижу в «утробе кинозала» и вижу, как Сирша Ронан идет «топ-топ на эшафот». Сирша Ронан – юная восходящая звезда, обладательница нескольких престижных премий, выдвигавшаяся в свои двадцать четыре года на «Оскар» и сыгравшая, кстати, в минувшем году Нину Заречную в «Чайке». В роли Елизаветы I снялась Марго Робби – молодая звезда, лауреат различных премий, тоже уже претендовавшая на «Оскар».
Каким бы анахронизмом ни казалось сегодня влечение мужчин к женщинам, а женщин к мужчинам, каким бы комическим меньшинством не выглядели подобные пары, но они имеют право на политкорректное художественное существование.
Прежде всего режиссер с помощью многотрудного грима лишила красавиц привлекательности, обаятельности, эротичности, женственности, того мощного и утонченного призыва, что таился в обеих королевах, наполняя их жизнь невероятными страстями, которые обуздывались одной (Елизаветой) и которым подчинялась вторая (Мария). Собственно, нам явлены две восковые персоны, два бесполых существа, выполняющие мужскую – королевскую – работу в неизбежном окружении таких же бесполых, точнее, мягкотелых и женственных гомосексуальных мужчин или отвратительных насильников. Все сцены гетеросексуального соития принуждают зрителя испытывать глубокое отвращение к этому нелепому виду занятий, зато гомосексуальные отношения показаны изысканно и трепетно, и Мария Стюарт философски-одобрительно называет их проявлением внутренней сущности, которой не стоит стыдиться.
Сразу оговорюсь: я абсолютно солидарна с экранной Марией Стюарт там, где она отстаивает права гомосексуалистов на самоопределение. Но, в отличие от режиссера фильма, не считаю, что человечество должно полностью покончить со своим гетеросексуальным прошлым; каким бы анахронизмом ни казалось сегодня влечение мужчин к женщинам, а женщин к мужчинам, каким бы комическим меньшинством не выглядели подобные пары, но они имеют право на политкорректное художественное существование и не должны подвергаться столь откровенным эстетическим гонениям.
В реальности Мария и Елизавета не встречались, Елизавета продержала Марию в заточении много лет и велела, в конце концов, ее казнить, но в фильме годы заточения куда-то исчезли, а королевы встречаются. Они встречаются в каком-то загадочном театрализованном пространстве, раздвигая одну за другой некие занавески из тюля, весьма напоминающие сохнущее на веревках белье. Они прячут лица в эти лоскуты ткани, и это отсылает нас к знаменитой картине Рене Магритта «Влюбленные», где лица персонажей окутаны тканью и невидимы – то есть мы, влюбляясь, не понимаем, кого и за что мы полюбили. Так вот, в финале сцены Елизавета стоит спиной к Марии, а Мария требует, чтобы та повернулась к ней лицом, а Елизавета, согласившись показать свое лицо, говорит, что она уже давно превратилась в мужчину, выполняя мужскую работу. Всё вместе намекает на возможность любви между этими столь похожими женщинами; Елизавета жалеет Марию, пытается ей помочь, пытается ее оправдать, но тупой мир блеклых, малоприметных мужчин заставляет Елизавету убить Марию.
Наша эпоха перестраивает прошлое в пользу женщин и, в основном, силами женщин, которые, оказывается, никогда не нуждались в мужчинах – слабых и безвольных.
Как перестраивает прошлое наша эпоха
Надо сказать, что Мария Стюарт получила блестящее образование, писала стихи, обожала поэзию и музыку; Елизавета тоже была прекрасно образованной женщиной, остроумной, многие ее афоризмы стали пословицами; в фильме же дамы сидят в каких-то тесных каменных комнатушках, где Мария обсуждает с фаворитками вопросы близости с мужчинами, Елизавета обсуждает с фаворитом невозможность соития с ним. Кто в это время управляет странами или и без вмешательства королев все и так идет своим порядком — не знаю.
Наша эпоха перестраивает прошлое в пользу женщин и, в основном, силами женщин, которые, оказывается, никогда не нуждались в мужчинах – слабых и безвольных. Пусть бы мужчины жили друг с другом и не мешали развитию цивилизации и демократии, их можно даже пожалеть и поддержать, иногда – не больше одного раза – их можно использовать для зачатия наследников престола (при этом мужчина должен зажмуриться и представить на месте женщины своего любовника).
Фильм «Две королевы», слава богу, оказался очень плохим. Виды дикой Шотландии и проливной дождь не спасли положения. Но ведь вполне вероятно, что через пару лет найдется приличный сценарист, который напишет диалоги не для безмозглых куриц, а для талантливых женщин-королев, найдется и режиссер-феминистка, зацикленная не только на ненависти к мужчинам, принципиальном невежестве и театральных ухватках, перенесенных на экран, но и умеющая выстроить именно кинопространство, найдутся авторы, которые все мелкие и злобные идеи Джози Рурк сделают абсолютно убедительными художественно, и новый фильм вызовет не скуку и недоумение, но заставит многих и многих пересмотреть свои взгляды на мироустройство. Такие вещи делаются постепенно: сначала все возмущаются, издеваются, смеются, а потом, например, ничтожная кучка большевиков приходит к власти и уничтожает миллионы и миллионы своих сограждан. Сначала все долго-долго верят в Бога, потом с возмущением узнают, что атеисты проповедуют безбожие, сопротивляются, тайно продолжают верить и даже хранят иконы, потом все вместе рушат церкви и спустя время теми же руками вновь начинают на них креститься. То, что человек выучивает наизусть, кажется ему абсолютной истиной, а вбить в голову человеку можно все, что угодно.
«Две королевы» – пока еще не воплощенная мечта одержимой феминистки. Но разве молодое поколение не рождено, чтоб сказку сделать былью?