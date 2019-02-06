Победили женщины, или Дорога в ад

На экраны вышел фильм «Две королевы». Насильственная смерть царственных особ и тех, кто на них посягает, всегда была и будет предметом искусства и жадного зрительского интереса. И для художника всегда найдется услужливая жуткая деталь. Королева Мария Стюарт очень тщательно готовилась к казни, репетировала свой выход к плахе, надела алое платье, чтобы кровь не испортила впечатление от наряда; во всеоружии вдохновения вышел и палач, присланный Елизаветой I (сама она так и не повидалась с соперницей). Но как бы ни был остер топор, а с первого раза не сработал, только покалечил шею, только слетел парик, и лишь второй удар сбросил мёртвую голову в корзину.

Подобные страшные события с загадочными подробностями найдутся в любой династии: когда пришли убивать царскую семью, то пули отскакивали от дочерей Николая II, попадая в зашитые в одежду бриллианты; когда по приказу Николая I вешали декабристов, оборвались веревки, пришлось вешать во второй раз; когда убивали Павла I с согласия его сына Александра, никак не могли управиться: он не умер от побоев, не свалил его страшный удар тяжелейшей золотой табакеркой в висок, душили и душили шарфом…

Упоительный приключенческий роман для подростков Стефана Цвейга «Мария Стюарт», наверное, известен многим, а уж «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» Иосифа Бродского, который оглядывался на трофейный фильм 1940 года «Сердце королевы» с Сарой Леандр в главной роли, – вообще один из важнейших текстов русской поэзии:

В конце большой войны не на живот,

когда что было, жарили без сала,

Мари, я видел мальчиком, как Сара

Леандр шла топ-топ на эшафот.

Меч палача, как ты бы не сказала,

приравнивает к полу небосвод.

Добавим, что эпоха Елизаветы I, казнившей Марию Стюарт, связана для всего человечества с Шекспиром, а с русской историей напрямую – со сватовством Ивана Грозного к английской королеве. Да, получил отказ, но, как и Мария Стюарт, полагал, что если уж совсем худо станет на родине, то сбежит под защиту английской короны. Ему не пришлось, а Мария Стюарт доверилась Англии на свою голову.

Заметны ли были мужчины в ту эпоху?

Новая киноверсия, да еще на новом документальном материале, да еще английская, да еще снятая известным театральным режиссером Джози Рурк, у которой есть спектакли, где все роли исполняют только женщины (при Шекспире, которого она часто ставит, все роли исполняли одни мужчины, и это никак не отразилось на его мировом признании) не могла не вызвать интереса.