Нет денег: в Латвии могут закрыть русскоязычную радиостанцию

Как рассказал сегодня на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам член Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш, вчера на заседании правительства Латвии поступили сигналы о том, что в 2019 году могут быть не изысканы средства на программу "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции", из которой обеспечивается работа Латвийского радио 4, а также русской и английской версий lsm.lv.

Средства на содержание упомянутых СМИ уже несколько лет выделялись из этой программы, которая не включена в бюджетную базу. В этом году Латвийскому радио 4 нужно примерно 191 000 евро, английской и русской версиям lsm.lv - 121 000 евро. Также могут быть прекращена работа и латгальских СМИ, тоже финансируемых из данной программы.

По словам Аболиньша, если средства не будут найдены, существует риск закрытия упомянутых СМИ.

Председатель комиссии Артус Кайминьш напомнил, что Латвийское радио 4 имеет самый высокий рейтинг в русскоязычной аудитории Латвии. По словам Кайминьша, отнимать средства у этих каналов - табу. "Нельзя трогать эти деньги. Они менее ценны, чем то, что получают люди с точки зрения контента и безопасности", - сказал депутат.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне пояснила, что финансирование русскоязычного контента Латвийского радио долго велось из средств на приоритетные меры, а в бюджетную базу так и не было включено.

Так как бюджет 2019 года все еще не утвержден, пока работа Латвийского радио 4 финансируется из внутренних ресурсов, но этих денег больше нет.

Член правления Латвийского телевидения Ивар Приеде пояснил, что lsm.lv является структурным подразделением ЛТВ, и в начале года работа русской и английской версий обеспечивалась из внутренних ресурсов в расчете на то, что деньги будут. "Если будет сигнал, что финансирование не поступит, нам придется принимать решения", - сказал Приеде.