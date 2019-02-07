Чт, 7.02.2019
"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер

За погибшего футболиста потребовали гигантскую сумму

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Picture released by Cardiff City FC via Noticias Argentinas, showing Argentine footballer Emiliano Sala posing with Cardiff's jersey after signing for the club, in Cardiff, on January 20, 2019. - Premier League club Cardiff City's record new signing, Argentine striker Emiliano Sala, is missing presumed dead after a light aircraft he was travelling in disappeared over the English Channel on January 21, 2019. Police on the British island of Guernsey have suspended their search for the evening on January 22. Sala was heading to the Welsh capital after saying his final goodbyes to former teammates at French Ligue 1 Nantes. (Photo by HO / NOTICIAS ARGENTINAS / AFP) / - Argentina OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CCFC / NA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ФОТО: HO / AFP

«Нант» потребовал от «Кардиффа» выплатить 15 миллионов фунтов за трансфер форварда Эмилиано Салы.

«Кардифф» удержал первый запланированный платеж до того момента, пока не наступит ясность с бумагами. Французский клуб, в свою очередь, пригрозил судебным иском, если не получит платеж в течение 10 дней.

Источник в «Кардиффе» заявил, что клуб намерен уважать контракт, но хочет до конца разобраться во всех фактах. Также клуб выразил удивление, что французская сторона выступила с требованиями в тот момент, когда происходит операция по подъему тела.

Самолет, на борту которого находился 28-аргентинец, пропал с радаров 21 января.

Самолет был обнаружен 4 февраля, в его обломках найдено одно тело.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ