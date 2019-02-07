За погибшего футболиста потребовали гигантскую сумму

«Кардифф» удержал первый запланированный платеж до того момента, пока не наступит ясность с бумагами. Французский клуб, в свою очередь, пригрозил судебным иском, если не получит платеж в течение 10 дней.

Источник в «Кардиффе» заявил, что клуб намерен уважать контракт, но хочет до конца разобраться во всех фактах. Также клуб выразил удивление, что французская сторона выступила с требованиями в тот момент, когда происходит операция по подъему тела.

Самолет, на борту которого находился 28-аргентинец, пропал с радаров 21 января.

Самолет был обнаружен 4 февраля, в его обломках найдено одно тело.