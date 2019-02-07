В Эстонии внедряется новая система контроля подлинности лекарств: возможны сбои

Использование поддельных лекарств – растущая проблема по всему миру и все чаще такие лекарства встречаются и на европейском рынке. «В Эстонии не было случаев распространения поддельных лекарств, однако учитывая широкую продажу таких лекарств по всему миру, нужно быть готовым к их появлению и на нашем рынке. Такие изделия представляют серьезную угрозу здоровью людей, поэтому частный сектор, производители лекарств, оптовые торговцы лекарств и аптекари заслуживают благодарности за то, что взяли на себя внедрение столь важной и масштабной системы для защиты здоровья людей», - сказала руководитель отдела лекарств Министерства социальных дел Эда Лопато.

Создание общеевропейской системы финансируют производители лекарств, в том числе и в Эстонии разработку системы полностью оплачивает частный сектор. В Эстонии базой данных элементов безопасности лекарств будет управлять Эстонский фонд по контролю над подлинностью лекарств. «На протяжении нескольких месяцев мы тестировали новую систему и постоянно ее дополняли, а также помогали всем пользователям как при составлении договора, так и при присоединении и использовании базы данных. Сегодня мы готовы к запуску системы», - подтвердил член правления фонда Рауль Милль.

Согласно новой системе, при продаже лекарства аптекарь должен просканировать уникальный 2D-код, находящийся на упаковке лекарства, что позволит сверить полученную информацию с той, что есть в базе данных. Сканирование позволит убедиться в подлинности и сохранности лекарства. После продажи лекарства аптекарь должен будет убрать уникальный индификатор из использования и таким образом в базе данных появится отметка о том, что лекарство уже продано и продать ту же самую упаковку будет невозможно.

Поскольку система безопасности лекарств находится в разработке, у изготовителей лекарств в первое время могут возникнуть трудности с внесением данных в систему, поэтому при сканировании защитного кода могут возникнуть ошибки в системе. «В новой системе у изготовителей лекарств, оптовых торговцев лекарствами и у аптекарей есть обязательства. Кроме этого, по всей Европе одновременно будет запущена новая база данных и каждое звено может повлечь за собой сбой во всей цепи. Это не означает, что мы имеем дело с подделкой. Мы имеем дело с трудностями, связанными с изменениями, которые со временем исчезнут. Все стороны должны стараться для того, чтобы никто не остался без необходимого лекарства», – сказала генеральный директор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.