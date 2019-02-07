Не надейтесь на кредитные лимиты мобильной связи. Не спасут!

Читатель портала Rus.Postimees Влад поделился своей историей, задав, как оказалось, риторический вопрос. Итак, как-то в один прекрасный зимний вечер на мобильный телефон Влада поступило сообщение от оператора Tele2, в котором его проинформировали, что из установленного лимита в 20 евро он уже успел использовать 14.97 евро: «Сразу началась паника, поскольку это было начало месяца, и я не понимал, каким образом успел израсходовать столько денег. Буквально через минут пришло следующее сообщение, в котором сообщили, что израсходовано уже 19.96 евро».

По словам Влада, он был уверен, что дальше 20 евро сумма не поднимется, поскольку есть же лимит, но очень скоро получил третье сообщение с информацией о счете в 24.95 евро и об ограничении предоставления услуг. «Я судорожно схватился за телефон, чтобы позвонить в службу поддержки Tele2, но звонки уже были отключены. Повезло, что в семье есть еще один телефон, с которого мне удалось до них дозвониться. Пока я объяснял ситуацию девушке на том конце провода, счет уже увеличился до 45 евро», - рассказал читатель.

В этой ситуации он решил разбираться сам, но попросил портал выяснить: «Как устроен этот кредитный лимит, почему он не сработал и кто вернет деньги?»

На этот вопрос ответил пресс-секретарь Tele2 Ханс Саарвельт, который для начала объяснил, что упомянутый нами клиент заказал контент-услугу по спецтарифу, поэтому его счет вырос до 39,92 евро.

«Кредитный лимит Tele2 означает, что Tele2 предупреждает клиента о счете, но не закрывает тут же его доступ к услугам», - объяснил Саарвельт.

Получается, что при достижении установленного лимита клиент просто получает информацию о том, что пора бы остановиться, иначе придется платить. Допустим, взрослый человек, который платит сам, волен принять решение – хочет он платить больше или нет. Но что делать с детьми, которые просто проигнорируют такие предупреждения, а родители об этом, как оказалось, даже не узнают?