Водителем автобуса, строчившим СМС за рулем, заинтересовалась полиция

Вчера в интернете были опубликованы кадры, снятые 3 февраля на одном из самых оживленных шоссе Эстонии: водитель автобуса Estonian Lines во время поездки из Пярну в Таллинн отправлял сообщения по телефону. Видео заставило правоохранительные органы действовать, в ближайшие дни решится, будет ли начато производство о проступке, пишет Pärnu Postimees.
«Это крайне опасно на шоссе, где ездят на высокой скорости. Прискорбно, если водитель автобуса не осознает, что, помимо себя, он своими действиями подвергает опасности всех участников движения и пассажиров, хотя именно он должен отвечать за их безопасное прибытие в пункт назначения», - сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.
До оформления нарушения правоохранительные органы по возможности пообщаются с очевидцами, выяснят обстоятельства и на основании собранной информации решат, будет ли начато производство.
По словам Кулламяэ, похвально, что люди замечают опасное поведение, осуждают его и готовы его зафиксировать, чтобы полиция при необходимости могла использовать запись в качестве доказательств.
Руководитель Estonian Lines Прийт Киви в течение двух дней остается недоступным для редакции Pärnu Postimees, поэтому нет возможности получить его комментарий по поводу произошедшего.