Водителем автобуса, строчившим СМС за рулем, заинтересовалась полиция

«Это крайне опасно на шоссе, где ездят на высокой скорости. Прискорбно, если водитель автобуса не осознает, что, помимо себя, он своими действиями подвергает опасности всех участников движения и пассажиров, хотя именно он должен отвечать за их безопасное прибытие в пункт назначения», - сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

До оформления нарушения правоохранительные органы по возможности пообщаются с очевидцами, выяснят обстоятельства и на основании собранной информации решат, будет ли начато производство.

По словам Кулламяэ, похвально, что люди замечают опасное поведение, осуждают его и готовы его зафиксировать, чтобы полиция при необходимости могла использовать запись в качестве доказательств.