В США признали серьезное влияние температуры на дальность хода электромобилей

В ходе эксперимента в AAA протестировали пять электромобилей: BMW i3s, Chevrolet Bolt EV, Nissan Leaf, Tesla Model S и Volkswagen e-Golf. Испытания показали, что при падении температуры воздуха ниже -6,6 градуса и в случае использования водителем обогрева салона дальность хода электрокаров падает в среднем на 41% по сравнению с ездой при температуре в +24 градуса, пишет "Коммерсант" . Это означает, что зимой владельцам электромобилей приходится чаще заряжать машины, что ведет к увеличению расходов на их эксплуатацию.

Жара также негативно влияет на дальность хода современных электромобилей. Так, при температуре в 35 градусов и при использовании кондиционера запас хода сокращается примерно на 17%, пишет Newsru.com.

"Мы обнаружили, что температура влияет на электромобили гораздо сильнее, чем мы ожидали", – прокомментировал результаты исследования директор AAA по автомобилестроению и отраслевым связям Грег Бреннон.