Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 окажутся толще ожидаемого

Чем ближе к анонсу, тем больше в сети появляется информации о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S10. На этот раз ресурс MySmartPrice получил в свое распоряжение точные размеры всех трех моделей.
Младшая в серии Galaxy S10e оснащается плоским экраном диагональю 5,8 дюйма. Смартфон имеет размеры 142,5 x 70,5 x 8,1 мм. 6,1-дюймовый Galaxy S10 отличается габаритами 149,9 x 71,6 x 8,1 мм, а Galaxy S10+ с экраном диагональю 6,4 дюйма — 157 x 75,3 x 8,1 мм, пишет ixbt.com.
Эта информация несколько противоречит более ранним утечкам. Ренее сообщалось, что толщина Galaxy S10+ составит 7,8 мм, несмотря на аккумулятор 4100 мА·ч. В любом случае, смартфон останется тоньше, чем предшественника. Толщина у Galaxy S9+ составляет 8,5 мм, а емкость батареи – 3500 мА·ч.
Официальный анонс линейки Samsung Galaxy S10 ожидается 20 февраля этого года.