Молодые эстонские спортсмены отправляются на юношескую Олимпиаду

По словам руководителя молодежных проектов Эстонского олимпийского комитета Мерле Кальюранд, проходящие с интервалом в два года Олимпийские фестивали становятся для молодых спортсменов первым опытом участия в мультиспортивном соревновании. «Многие олимпийцы и медалисты делали первые серьезные шаги в своей спортивной карьере именно на юношеских Олимпийских фестивалях. Включенные в сборную – лучшие в своей возрастной категории спортсмены от Эстонии в своих дисциплинах. Олимпийский фестиваль даст им возможность испытать свои силы на фоне сильной конкуренции со стороны других европейских спортсменов», – рассказала Кальюранд.

В эстонскую сборную на Европейском юношеском Олимпийском фестивале вошли

Фигурное катание: Эва-Лотта Кийбус и Михаил Селевко

Биатлон: Керстин Оявеэ, Лисбет Лийв, Герда Наруск, Маркус Рене Эпнер, Туудор Пальм, Маркус Фастер, Йоозеп Перв

Лыжные гонки: Кейди Каазику, Кайди Каазику, Йоханна Удрас, Александер Тамм, Альберт Унн, Карл Себастиан Дремлюга

Горнолыжный спорт: Кармен Пихо, Эрик Суме

Вместе со спортсменами на фестиваль отправятся 13 членов технического персонала. Возглавит делегацию Мерле Кальюранд.

На Олимпийском фестивали выступления фигуристов будет оценивать судья Жанна Кулик.

В этот раз на проходящем каждые два года зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале будут соревноваться спортсмены, родившиеся в 2000–2004 годах (в зависимости от дисциплины). В программе в этом году представлены следующие дисциплины: кёрлинг, фигурное катание, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горнолыжный спорт.