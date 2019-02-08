Молодые эстонские спортсмены отправляются на юношескую Олимпиаду

С 9 по 16 февраля в Сараево пройдет зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Эстонский олимпийский комитет отправит в Боснию и Герцеговину сборную из 17 спортсменов, представляющих четыре дисциплины: фигурное катание, биатлон, лыжные гонки и горнолыжный спорт, сообщает Эстонский олимпийский комитет (ЭОК)
По словам руководителя молодежных проектов Эстонского олимпийского комитета Мерле Кальюранд, проходящие с интервалом в два года Олимпийские фестивали становятся для молодых спортсменов первым опытом участия в мультиспортивном соревновании. «Многие олимпийцы и медалисты делали первые серьезные шаги в своей спортивной карьере именно на юношеских Олимпийских фестивалях. Включенные в сборную – лучшие в своей возрастной категории спортсмены от Эстонии в своих дисциплинах. Олимпийский фестиваль даст им возможность испытать свои силы на фоне сильной конкуренции со стороны других европейских спортсменов», – рассказала Кальюранд.
В эстонскую сборную на Европейском юношеском Олимпийском фестивале вошли
Фигурное катание: Эва-Лотта Кийбус и Михаил Селевко
Биатлон: Керстин Оявеэ, Лисбет Лийв, Герда Наруск, Маркус Рене Эпнер, Туудор Пальм, Маркус Фастер, Йоозеп Перв
Лыжные гонки: Кейди Каазику, Кайди Каазику, Йоханна Удрас, Александер Тамм, Альберт Унн, Карл Себастиан Дремлюга
Горнолыжный спорт: Кармен Пихо, Эрик Суме
Вместе со спортсменами на фестиваль отправятся 13 членов технического персонала. Возглавит делегацию Мерле Кальюранд.
На Олимпийском фестивали выступления фигуристов будет оценивать судья Жанна Кулик.
В этот раз на проходящем каждые два года зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале будут соревноваться спортсмены, родившиеся в 2000–2004 годах (в зависимости от дисциплины). В программе в этом году представлены следующие дисциплины: кёрлинг, фигурное катание, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горнолыжный спорт.
С момента основания фестиваля молодежная сборная Эстонии завоевала в зимних дисциплинах шесть призовых мест: в 2017 году биатлонист Кристо Сиймер завоевал серебро в спринте, в 2013 году бронзу завоевала биатлонистка Туули Тоомингас, в 2009 году фигурист Виктор Романенков привез с фестиваля золото, в 1995 году лыжница Катрин Шмигун завоевала серебряную медаль и в 1993 году лыжница Кристина Шмигун привезла домой и бронзу, и серебро.