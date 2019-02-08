Двое эстонских яхтсменов стали чемпионами мира

Кроме Расмуса Маалинна, который вчера победил в классе DN, сегодня победу в общем зачете класса Ice-Optimist завоевал Андриас Сепп. В этом классе борьба за медали получилась супернапряженной: все медалисты набрали одинаковую сумму баллов, поэтому распределение мест зависело от результатов личных поединков. Лизбет Таггу, лидировавшая вчера, переместилась на второе место, за Сеппом, но в зачете девушек уверенно завоевала золото чемпионата мира.