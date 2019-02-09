Сб, 9.02.2019
Если бы вы и Рейнсалу сказали: как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции намного больше. Михаил Кылварт
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  • Фото: квартира с белыми стенами в центре Таллинна ждет покупателя

Фото: квартира с белыми стенами в центре Таллинна ждет покупателя

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ФОТО: City24

Наверное, темными зимними вечерами приятно возвращаться с работы в такую светлую квартиру в центре Таллинна, предполагает портал Kodustiil

Уютная и теплая квартира с открытой планировкой и площадью 61,9 м2 ищет новых хозяев. Месторасположение отличное - между центром города и районом Кристийне. 

ФОТО: City24

В трехкомнатной квартире, находящейся в доме постройки 1971-го года в прошлом году был сделан ремонт. Предметы мебели и интерьера, которые украшают квартиру, также были приобретены в прошлом году. Квартира отлично подойдет любителям кошек: в ней есть специальный лаз, через который кот может попасть из гардеробной в свой, кошачий, туалет.  

ФОТО: City24

Даже если за окном морозная зима, за квартиру всегда будут разумные коммунальные платежи. Больше информации на странице City24.ee.

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