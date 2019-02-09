Фото: квартира с белыми стенами в центре Таллинна ждет покупателя

В трехкомнатной квартире, находящейся в доме постройки 1971-го года в прошлом году был сделан ремонт. Предметы мебели и интерьера, которые украшают квартиру, также были приобретены в прошлом году. Квартира отлично подойдет любителям кошек: в ней есть специальный лаз, через который кот может попасть из гардеробной в свой, кошачий, туалет.