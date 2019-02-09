75-летняя путешественница из Эстонии: самостоятельно ездить интереснее

Последние 20 лет она путешествует со своей подругой - 69-летней Хели Тооман, с которой они познакомились, когда обе хотела поехать в Египет, но ни у одной из них не было попутчика, передает rus.err.ee со ссылкой на передачу Ringvaade .

Урве Соо подтвердила, что она ездила, как с турфирмами, так и самостоятельно. "Например, мы вместе ездили на Азорские острова, купили билеты и поехали туда, там сами уже путешествовали по разным островам", - пояснила она и добавила, что путешествовать самостоятельно более интересно. "Если вы едете с турфирмой, то все расписано по часам, но может быть, мне понравится какое-то место и я захочу провести там один или два дня", - рассказала путешественница.