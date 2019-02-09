Келли Сильдару стала чемпионкой мира

Сильдару, чья карьера находилась под вопросом после прошлогодней травмы колена, сумела в хафпайпе завоевать свое первое золото чемпионатов мира среди взрослых. Медаль Сильдару принесла успешная попытка, за которую наша спортсменка получила 88 баллов от судей.

Ее соперницы, канадка Кесси Шарп и Брита Сигурни банально перегорели. Сильдару же с каждой попыткой прикладывала все больше усилий, в заключительном выступлении набрала 95 баллов и взошла на первую ступень пьедестала почета чемпионата мира по лыжному фристайлу.