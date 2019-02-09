Нужна ваша помощь: пропал 33-летний Роман

Последний раз родственники говорили с Романом вчера в шесть часов вечера, тогда мужчина разговаривал с близкими по телефону и в числе прочего сообщил, что находится недалеко от торгового центра Järve Keskus. На ночь мужчина не вернулся домой, и с того момента родственники не могли с ним связаться, поскольку его мобильный телефон был выключен.

Рост Романа - 175 см, у него среднее телосложение, темные волосы и борода. На мужчине черная куртка Nike, черные спортивные брюки и темная обувь. Когда он уходил из дома, у него был с собой компьютер в чехле золотого цвета, также у него может быть бордовый рюкзак.

Информация об исчезновении передана патрулям, также выяснено, не находится ли он в больнице. По словам членов семьи, обычно Роман ездит на автобусе, поэтому его описание было передано автобусным фирмам, как городским, так и уездным.