Житель Эстонии убил соседа и для сокрытия преступления поджег дом

Суд признал 53-летнего Меэлиса виновным в убийстве, уничтожении чужих вещей и незаконном обращении с оружием и приговорил его к десяти годам и шести месяцам тюрьмы.

Процесс был закрытым для охранения частной жизни потерпевшей стороны.

Как сообщает BNS, обвиняемый признал себя виновным только в незаконном обращении с огнестрельным оружием, но категорически отрицал убийство соседа и поджог его дома.

Ляэнеский окружной прокурор Гарди Андерсон сказала BNS, что по просьбе потерпевших судебный процесс был полностью закрытым, поэтому прокуратура не может обнародовать подробности.

«Сегодняшним решением суда подсудимый был признан виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях, и вынесенный ему приговор – более 10 лет тюрьмы – соответствует, по оценке прокуратуры, тяжести содеянного. Поэтому прокуратура не видит причин для оспаривания решения», - сказала она.

Согласно обвинению, во время вспыхнувшей в процессе распития алкоголя ссоры Меэлис избил и задушил 22 мая 2017 года своего соседа, который из-за этого умер.