Только действующий огнетушитель спасет вашу жизнь и имущество!

Проработав на проверке и обслуживании огнетушителей 20 лет, специалисты TAMREX насмотрелись и наслушались всякого и не забудут предупредить, что красивый на вид красный огнетушитель без единой царапины совсем не обязательно исправен.

Руководитель отдела пожарной безопасности TAMREX Маргус Обершнейдер начал перечень с неверных показаний манометра: „Очень часто нам приносят огнетушители, у которых манометр не выходит за пределы зеленой зоны, намекая на то, что давление в устройстве вроде бы абсолютно правильное. Но потом выясняется, что у него заклинило стрелку, и она не сдвинется с места, даже если его вообще открутить от огнетушителя“.

Обершнейдер прибавил, что на рынке есть всякие огнетушители, у одних давление можно измерить контрольным манометром, у других нельзя. В TAMREX в случае сомнений последние направляют на обслуживание, которое предусматривает углубленное обследование огнетушителя. Если же вы отнесете огнетушитель на проверку туда, где отсутствуют не только инструкция по проверке и обслуживанию изготовителя огнетушителя, но также знания и умения, такой огнетушитель получит новую контрольную наклейку, как если бы все было в порядке. При такой проверке, по мнению Обершнейдера, каждый заплаченный сент – это слишком дорого.

„Двадцатилетнему непрерывному опыту TAMREX можно доверять. Мы не вернем клиенту огнетушитель, в исправности которого мы сами не уверены“, – заверил руководитель отдела пожарной безопасности предприятия.

Та же история и с покупкой нового огнетушителя: можно, например, купить себе 6кг порошковый огнетушитель за 30€, у которого качество под вопросом, сработает ли он – неизвестно, эффективность минимально допустимая и проверка иногда просто невозможна. Вместе с этим продуктом вы приобретете себе кучу проблем, недовольство, хождение туда-сюда и постоянную трату денег. Обычно выясняется, что периодическое обслуживание для него требуется в два раза чаще, чем для порошкового огнетушителя TAMREX (поскольку так предписано изготовителем, и чаще всего причиной тому - корпус из более тонкого материала), плюс проблемы с манометром, сложность измерения давления и т.п.

Вместо этого Обершнейдер советует принести домой лучший огнетушитель в Европе: 6 кг порошковый огнетушитель TAMREX Premium , который при своей цене в 79.- евро прослужит вам 30 лет и больше. Если вам кажется, что это дорого, подумайте, что вы приобрели бы за 79.- евро в каком-нибудь магазине электроники или сколько купили бы кофе по 3.- евро, или сколько стоила ваша изготовленная по особому заказу дизайнерская лампа и т.п., и вы поймете, что заплатить эту цену за спасение жизни и имущества своей семьи – более чем разумно, быстро привел в сравнение Обершнейдер.

„Март для нас – месяц огнетушителей! Приходите купить себе хороший огнетушитель для дома, офиса или автомобиля, если у вас его не хватает, или показать нам имеющиеся у вас устройства: мы дадим им честную и справедливую оценку“, – обнадежил Обершнейдер. Он также прибавил, что в течение всего марта цена на проверку огнетушителей – на 35% ниже.

Огнетушитель, который хранится в доме или в другом помещении, нужно проверять каждые 2 года, а огнетушитель, хранящийся в автомобиле, лодке и др. более сложных или наружных условиях, нужно отдавать на осмотр ежегодно.