Видео: в Стокгольме взорвался автобус

По данным шведских СМИ, пострадал водитель автобуса, его отвезли в больницу. Пассажиров в автобусе не было.

В центр экстренной помощи о произошедшем сообщили в 11.25 по местному времени. Взрыв прогремел в центре Стокгольма, недалеко от Кларатуннельн. На месте происшествия идут работы по тушению. Полиция исключила теракт из версий произошедшего и рассматривает инцидент как аварию.