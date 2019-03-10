Видео: в Стокгольме взорвался автобус
В соцсетях распространяется видео, на котором заснято облака черного дыма в Стокгольме, которое, предположительно, связано со взрывом автобуса, передает Postimees.
По данным шведских СМИ, пострадал водитель автобуса, его отвезли в больницу. Пассажиров в автобусе не было.
В центр экстренной помощи о произошедшем сообщили в 11.25 по местному времени. Взрыв прогремел в центре Стокгольма, недалеко от Кларатуннельн. На месте происшествия идут работы по тушению. Полиция исключила теракт из версий произошедшего и рассматривает инцидент как аварию.
По словам многих очевидцев, автобус взорвался, когда подъехал к краю улицы.
Uppdatering kl 12.15:— Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 10 марта 2019 г.
Bussföraren har fått åka ambulans till sjukhus, skadeläget är oklart. Räddningstjänsten arbetar vidare med släckningsarbetet och det är fortsatt avspärrat runt olycksplatsen.
Ärendet hanteras i nuläget som en trafikolycka. https://t.co/nlYzS4VAXB