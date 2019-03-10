Вс, 10.03.2019
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Видео: в Стокгольме взорвался автобус
Дополнено в 14.25!

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Шведское издание Aftonbladet поделилось в соцсетях горящего в Стокгольме автобуса.

ФОТО: twitter

В соцсетях распространяется видео, на котором заснято облака черного дыма в Стокгольме, которое, предположительно, связано со взрывом автобуса, передает Postimees.

По данным шведских СМИ, пострадал водитель автобуса, его отвезли в больницу. Пассажиров в автобусе не было.

Из-за взрыва над Стокгольмом поднялся черный дым. EPA/Susanne Kivinen BEST QUALITY AVAILABLE SWEDEN OUT

ФОТО: Susanne Kivinen / EPA

В центр экстренной помощи о произошедшем сообщили в 11.25 по местному времени. Взрыв прогремел в центре Стокгольма, недалеко от Кларатуннельн. На месте происшествия идут работы по тушению. Полиция исключила теракт из версий произошедшего и рассматривает инцидент как аварию.

По словам многих очевидцев, автобус взорвался, когда подъехал к краю улицы.

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