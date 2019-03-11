Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера

Член правления Центристской партии Яана Тоом сказала, что не видит в EKRE достойного партнера, поэтому во время голосования в правлении партии она была против переговоров о формировании коалиции с EKRE, сообщает ERR.
«Я голосовала против. Я не вижу в EKRE достойного партнера, и я считаю, что того же мнения придерживаются и мои избиратели. Сложившаяся ситуация вызвала у меня болезненную реакцию», - сказала Тоом и добавила, что надеется на возобновление переговоров с Партией реформ.
В понедельник правление Центристской партии решило предложить провести коалиционные переговоры «Отечеству» и EKRE.
Сегодня должно состояться собрание правления «Отечества», а также Социал-демократической партии Эстонии. Внеочередное собрание проведет и правление Консервативной народной партии Эстонии.
«Отечество» будет решать, принять ли предложение Партии реформ о переговорах, либо попытаться создать коалицию с EKRE и Центристской партией.