Пн, 11.03.2019
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Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера

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Яна Тоом.

ФОТО: Pilt videost

Член правления Центристской партии Яана Тоом сказала, что не видит в EKRE достойного партнера, поэтому во время голосования в правлении партии она была против переговоров о формировании коалиции с EKRE, сообщает ERR.

«Я голосовала против. Я не вижу в EKRE достойного партнера, и я считаю, что того же мнения придерживаются и мои избиратели. Сложившаяся ситуация вызвала у меня болезненную реакцию», - сказала Тоом и добавила, что надеется на возобновление переговоров с Партией реформ.

В понедельник правление Центристской партии решило предложить провести коалиционные переговоры «Отечеству» и EKRE.

Сегодня должно состояться собрание правления «Отечества», а также Социал-демократической партии Эстонии. Внеочередное собрание проведет и правление Консервативной народной партии Эстонии.

«Отечество» будет решать, принять ли предложение Партии реформ о переговорах, либо попытаться создать коалицию с EKRE и Центристской партией.

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