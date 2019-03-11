Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера

«Я голосовала против. Я не вижу в EKRE достойного партнера, и я считаю, что того же мнения придерживаются и мои избиратели. Сложившаяся ситуация вызвала у меня болезненную реакцию», - сказала Тоом и добавила, что надеется на возобновление переговоров с Партией реформ.