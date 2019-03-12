Зверство в Нурмиярви: мужчину обвиняют в убийстве тяжелобольной приемной дочери

Предполагаемое преступление было совершено в ноябре прошлого года в Нурмиярви.

Полиция ранее заявляла, что убийство классифицировали как умышленное из-за особо жестокого способа его исполнения, а жертвой стал беззащитный ребенок.

Полиция не раскрыла установленные в ходе расследования мотивы и другие детали этого дела. Также неизвестен возраст ребенка.

По данным газеты Ilta-Sanomat, 37-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он отрицает.