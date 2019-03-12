Зверство в Нурмиярви: мужчину обвиняют в убийстве тяжелобольной приемной дочери

Сегодня, 12 марта, в Финляндии начинается суд над мужчиной, которого обвиняют в убийстве тяжелобольной несовершеннолетней приемной дочери, сообщает новостное агентство STT.
Предполагаемое преступление было совершено в ноябре прошлого года в Нурмиярви.
Полиция ранее заявляла, что убийство классифицировали как умышленное из-за особо жестокого способа его исполнения, а жертвой стал беззащитный ребенок.
Полиция не раскрыла установленные в ходе расследования мотивы и другие детали этого дела. Также неизвестен возраст ребенка.
По данным газеты Ilta-Sanomat, 37-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он отрицает.
Тем не менее, в случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.