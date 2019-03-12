Вт, 12.03.2019
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Зверство в Нурмиярви: мужчину обвиняют в убийстве тяжелобольной приемной дочери

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Ramesh Amruth / Caro / Ramesh Amruth

Сегодня, 12 марта, в Финляндии начинается суд над мужчиной, которого обвиняют в убийстве тяжелобольной несовершеннолетней приемной дочери, сообщает новостное агентство STT.

Предполагаемое преступление было совершено в ноябре прошлого года в Нурмиярви.

Полиция ранее заявляла, что убийство классифицировали как умышленное из-за особо жестокого способа его исполнения, а жертвой стал беззащитный ребенок.

Полиция не раскрыла установленные в ходе расследования мотивы и другие детали этого дела. Также неизвестен возраст ребенка.

По данным газеты Ilta-Sanomat, 37-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Свою вину он отрицает.

Тем не менее, в случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

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