19-летний велосипедист погиб в столкновении с автомобилем

Мейнтйес готовился к очередном велотуру в США. Проезжая на ознакомительной с трассой тренировке гонщик с партнерами по команде выехал на горный спуск. Там произошло столкновение с внезапно развернувшимся легковым автомобилем. В результате столкновения велосипедист пробил головой окно машины и получил серьзные повреждения, которые несмотря на приезд бригады врачей повлекли смерть 19-летнего спортсмена.