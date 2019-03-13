Ср, 13.03.2019
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19-летний велосипедист погиб в столкновении с автомобилем

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Tate Meintjes

ФОТО: twitter

19-летний велогонщик американской команды Team California Тате Мейнтйес погиб в результате ДТП, произошедшего во время тренировки, передает Postimees.

Мейнтйес готовился к очередном велотуру в США. Проезжая на ознакомительной с трассой тренировке гонщик с партнерами по команде выехал на горный спуск. Там произошло столкновение с внезапно развернувшимся легковым автомобилем. В результате столкновения велосипедист пробил головой окно машины и получил серьзные повреждения, которые несмотря на приезд бригады врачей повлекли смерть 19-летнего спортсмена.

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