Опрос: что нарвитяне думают о возможной коалиции центристов и EKRE?

Александр:

“Я слышал об этом, но я особо в политику не лезу. Мне как-то все равно. Я просто рабочий человек. На выборы я даже не ходил. За кого голосовать-то? Я ни в кого из политиков не верю”.

Татьяна, молодая мама:

“Честно сказать? Не знаю даже, что на это ответить. Это их дело, им решать все эти проблемы. От нас ничего не зависит. Я ходила, голосовала за Яну Тоом, я этого не скрываю. Но вот видите, что происходит - много чего обещают, но ничего из этого не делается”.

Одним из самых важных для нарвитян политических вопросов оказывается вопрос образования на русском языке. Его опрошенные поднимают чаще других.

“Я все-таки надеюсь, что русские школы не закроют, поэтому голосую всегда за центристов, за Яну Тоом, которая, по крайней мере, обещала, что будет бороться, чтобы этого закрытия не случилось, - говорит Татьяна. - Но почему-то, по словам Стальнухина, именно Яна Тоом причастна к тому, чтобы закрыть русские школы. Это такой донос - не знаю, как еще это назвать. Я лично общалась с Яной Тоом перед выборами, и речи о таком не было. Я вижу, что между Михаилом и Яной какая-то война идет”.

Нарвитянка Светлана о выборах и политике: "Я вообще далека от всего этого". ФОТО: Николай Андреев

Наталья:

“Я не слышала об этом. И в выборы не вникала совсем”.

Светлана:

“Я вообще далека от этого. В выборах не участвовала… Не особо интересно всё это”.

Владимир, пенсионер:

“Наверное, они правильно делают. Я считаю, что центристы отстаивают интересы русскоязычного населения, ну и эстонцев тоже. А эта вторая партия, реформистская, против русских, и чтобы школы русские закрыть. Я считаю, что центристы в правильном направлении идут. Ну и что, что договариваются с националистами? Я считаю, что центристы выдвигали раньше, за то они и борются, остаются при своем мнении. Это будет лучше, чем правительство реформистов”.

Нарвитянин Владимир считает, что при власти любой партии богатые останутся богатыми, а бедные - бедными. ФОТО: Николай Андреев

Владимир:

“Надо так договориться, чтобы людям было лучше жить. И какая разница, кто у власти будет? Честно сказать, мне кажется, что всё останется, как было - богатые будут богатыми, бедные будут бедными, так всё и будет идти”.

Не пугает ли перспектива, что некоторыми из министров могут стать представители Isamaa и тем более EKRE?

“Это конечно, пугает, - говорит Владимир. - Но думаю, что до этого всерьез не дойдет. Я думаю, что если партии и договорятся сейчас, то ненадолго. Они не уживутся долго вместе, потому что у них разные платформы, разное видение”.

Не было бы лучше, чтобы центристы уступили пост премьер-министра реформистам?