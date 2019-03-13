Опрос: что нарвитяне думают о возможной коалиции центристов и EKRE?

Центристская партия, которую традиционно поддерживают русскоязычные жители Эстонии, особенно в городах Ида-Вирумаа, ведет переговоры о создании правительственной коалиции с партиями Isamaa и EKRE. Члены последней не раз оскорбительно высказывались о русскоязычных жителях страны. Rus.Postimees решил узнать, что нарвитяне думают об их возможной коалиции.
Александр:
“Я слышал об этом, но я особо в политику не лезу. Мне как-то все равно. Я просто рабочий человек. На выборы я даже не ходил. За кого голосовать-то? Я ни в кого из политиков не верю”.
Татьяна, молодая мама:
“Честно сказать? Не знаю даже, что на это ответить. Это их дело, им решать все эти проблемы. От нас ничего не зависит. Я ходила, голосовала за Яну Тоом, я этого не скрываю. Но вот видите, что происходит - много чего обещают, но ничего из этого не делается”.
Одним из самых важных для нарвитян политических вопросов оказывается вопрос образования на русском языке. Его опрошенные поднимают чаще других.
“Я все-таки надеюсь, что русские школы не закроют, поэтому голосую всегда за центристов, за Яну Тоом, которая, по крайней мере, обещала, что будет бороться, чтобы этого закрытия не случилось, - говорит Татьяна. - Но почему-то, по словам Стальнухина, именно Яна Тоом причастна к тому, чтобы закрыть русские школы. Это такой донос - не знаю, как еще это назвать. Я лично общалась с Яной Тоом перед выборами, и речи о таком не было. Я вижу, что между Михаилом и Яной какая-то война идет”.
Наталья:
“Я не слышала об этом. И в выборы не вникала совсем”.
Светлана:
“Я вообще далека от этого. В выборах не участвовала… Не особо интересно всё это”.
Владимир, пенсионер:
“Наверное, они правильно делают. Я считаю, что центристы отстаивают интересы русскоязычного населения, ну и эстонцев тоже. А эта вторая партия, реформистская, против русских, и чтобы школы русские закрыть. Я считаю, что центристы в правильном направлении идут. Ну и что, что договариваются с националистами? Я считаю, что центристы выдвигали раньше, за то они и борются, остаются при своем мнении. Это будет лучше, чем правительство реформистов”.
Владимир:
“Надо так договориться, чтобы людям было лучше жить. И какая разница, кто у власти будет? Честно сказать, мне кажется, что всё останется, как было - богатые будут богатыми, бедные будут бедными, так всё и будет идти”.
Не пугает ли перспектива, что некоторыми из министров могут стать представители Isamaa и тем более EKRE?
“Это конечно, пугает, - говорит Владимир. - Но думаю, что до этого всерьез не дойдет. Я думаю, что если партии и договорятся сейчас, то ненадолго. Они не уживутся долго вместе, потому что у них разные платформы, разное видение”.
Не было бы лучше, чтобы центристы уступили пост премьер-министра реформистам?
“Что характерно - и эти были у власти, и те, - рассуждает Владимир. - Когда реформисты были у власти, немножко напряженнее было. Когда пришли центристы к власти, вроде, стало поспокойнее. А что теперь - не могу сказать, что дальше будет”.
Виталий и Нина поддерживают центристов, но голосовать за них могут только на местных выборах, потому что не имеют эстонского гражданства.
“Я не хочу, чтобы центристы вместе с EKRE были. Меня это просто бесит, - говорит женщина. - Вот как раз недавно с сыном это обсуждала. По-моему, это будет просто предательство. И это обидно. Хотя мы не голосуем, мы граждане России, но это обидно”.
“С 67 года здесь живем и не имеем права голоса. Как это называется? - недоумевает Виталий. - Мы-то считаем себя эстонскими. А мне даже вид на жительство десять лет не давали, потому что я здесь в погранвойсках служил. Дети здесь родились, внуки здесь родились, а мы всё еще как не люди”.
“На местных выборах мы голосуем за центристов, - рассказывает Нина. - А дети - граждане Эстонии, и они на парламентских выборах голосовали за центристов. И знакомые все русские голосовали только за центристов. Самое обидное, что другие партии, кроме центристов, планирует закрытие русских школ и насильственный перевод на эстонский язык. Раньше мы жили в Раквере 44 года. Дети выучили эстонский язык, потому что играли во дворе с эстонцами. И внуки эстонский язык выучили. Но все равно легче будет, если они на родном языке учиться будут. Ведь мыслишь-то на родном языке. А в Нарве нет среды общения, очень сложно выучить. Конечно, дети должны знать эстонский язык, мы же здесь живем. Но русский язык должны оставить. А если эти партии объединятся, наверное, русского языка в школах не будет. Обидно, мы так надеялись все на центристов”.
Не лучше ли было центристам в этой ситуации остаться в оппозиции? Ведь союз с EKRE нужен, чтобы сохранить пост премьер-министра.
“Хотелось бы, конечно, чтобы Ратас остался премьер-министром, - считает Нина. - Даже с Новым годом он нас по-русски поздравлял… Не так, как реформисты, которые категорически отрицали всё русское. Хотелось бы, чтобы центристы остались у власти, но вот видите, в какой они ситуации оказались. Нарва, кстати, очень подкачала - очень мало людей пришли голосовать. Люди как-то не верят им уже. А теперь еще меньше верить будут”.