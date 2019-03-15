Пт, 15.03.2019
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Ради квартиры россиянка вышла замуж за покойника

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Плачущая невеста. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

Жительница Уфы объявила себя женой не знакомого ей скончавшегося пожилого мужчины, чтобы завладеть его жильем. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Башкортостана.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в 2017 году. Узнав о том, что после смерти пожилого мужчины пустует однокомнатная квартира в центре Уфы, женщина сделала вывод о том, что умерший не имел наследников. Она получила поддельное свидетельство о браке с покойником и обратилась в суд для вступления в наследство.

Суд рассмотрел это обращение и выяснил, что ранее в наследство уже вступила сестра покойного. Был сделан запрос в ЗАГС, показавший, что брак между покойным и предоставившей свидетельство жительницей Уфы никогда не заключался. В результате женщина стала обвиняемой по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

13 марта 2019-го городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело было отправлено в Ленинский районный суд Уфы. В отношении выдавших свидетельство о браке сотрудников проводится проверка.

Случаи мошенничества с жильем умерших россиян происходят регулярно, и не всегда аферисты получают реальные сроки. Так, в марте 2019-го двое жителей Комсомольска-на-Амуре были осуждены за продажу не принадлежащей им квартиры. Владелец жилья к тому моменту скончался. Один из аферистов обманом завладел паспортом покойного и убедил своего знакомого вклеить в документ свою фотографию и под видом владельца недвижимости продать ее. Мошенничество было раскрыто, но оба участника схемы отделались условными сроками и штрафами.

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