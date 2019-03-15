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Уже в ближайшее время Telia начнёт предоставлять своим клиентам услугу VoWiFi, которая позволит делать мобильные звонки в сети WiFi, сообщает техноблог Digitark.

VoWifi позволяет звонить со смартфона через беспроводной интернет, то есть, в сети WiFi, тем самым расширяя «зону покрытия» мобильной связи и обеспечивая более высокое качество телефонных разговоров в помещении. Telia со своей стороны уже открыла VoWiFi в своей сети, и теперь только остаётся ждать, когда появится поддержка технологии со стороны производителей телефонов.

Telia – единственный в Эстонии оператор, уже с 2016 года предлагающий услугу VoLTE, т.е. звонки в сети 4G. VoWiFi считается существенным дополнением к услуге.