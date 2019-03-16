Сб, 16.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяный молодой человек выбежал на дорогу и попал под машину

Пьяный молодой человек выбежал на дорогу и попал под машину

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Politseiauto.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Вчера, 15 марта, в 22.17 в Хаапсалу выбежавший на дорогу мужчина попал под машину.

Перед домом на улице Тамме,19а в Хаапсала 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем, за рулем которого была 62-летняя женщина.

Пешеход был доставлен в Ляэнемааскую больницу.

За последние сутки полиция задержала девять водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Также вчера произошло пять тяжелых ДТП, в которых пострадали четыре человека и погиб 12-летний мальчик

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ