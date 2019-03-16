Юри Ратас: коалиционное соглашение будет очень и очень конкретным

По словам Ратаса, по ходу переговоров их участники заполняют еще и бюджетную таблицу, в которой в дальнейшем уже конкретно будет расписано, в какой мере государство сможет увеличить количество сотрудников полиции или повысить пособия на детей.

Ратас добавил, что при том, что все три партнера хотят добиться соглашения, важно, что каждый переговорщик должен суметь сохранить свое достоинство. «Политика это всегда искусство компромиссов и договоренностей, но мы не составляли процентную статистику, сколько и кто из нас что-нибудь теряет от этого», - пояснил Ратас в субботу на брифинге для журналистов.

Как подчеркнул Ратас, в центре внимания переговорщиков стремление найти общие позиции, чтобы в Эстонии можно было бы сформировать сплоченное общество.