Eesti 200 сегодня начнет готовиться к муниципальным выборам в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви

“Мы рассчитываем на активное сообщество нарвитян, - говорит Кристина Каллас. - Созданное, прежде всего, через социальные сети, потому что, как вы понимаете, печатные медиа под контролем городского управления. В местные газеты, которые бесплатно раздаются, нам, конечно, не попасть. Поэтому мы, в основном, будем заниматься социальными медиа и выходить на мероприятия - ведь скоро будет лето”.

Борьба не за первое место

“Мы успели за четыре месяца привлечь довольно активную группу людей здесь в Нарве, - рассказала Кристина Каллас. - У нас примерно 25 членов партии, но еще дополнительно есть очень много есть тех, кто нас поддерживает”.

На прошедших парламентских выборах все кандидаты Eesti 200 в сумме набрали в Нарве всего 232 голоса. Самыми популярными кандидатами стали Ахти Пуур и Яна Павленкова - оба получили по 72 голоса. Для сравнения, на прошлых местных выборах наименьшее количество голосов, необходимое для попадания в городское собрание было равно 133.

Кристина Каллас признает, что на Нарву в новой партии обращали мало внимания, и объясняет это нехваткой времени. Поэтому работу по подготовке к муниципальным выборам, до которых еще два с половиной года, Кристина Каллас обещает начать прямо с сегодняшнего дня:

“У нас есть уже опыт, мы понимаем, как нужно активизировать людей, как работать в регионах. Поэтому мы начнем с понедельника очень активно работать, организуем отдельный нарвский отдел, коммуникационные каналы, будем делать брендинг Eesti 200, чтобы люди понимали, что это”.

В то же время, пока основная интрига разворачивается вокруг борьбы Центристской партии и группы вышедших из нее политиков во главе с Алексеем Вороновым, которые недавно для подготовки к будущим выборам организовали НКО Kodulinn Narva. Как сообщил на прошлой неделе сам Алексей Воронов, в организацию уже вступили около 300 человек.

Парламентские выборы и текущие переговоры о правительственной коалиции очевидно показали разочарование избирателей в Центристской партии, но вряд ли это серьезно поможет Eesti 200.

“Мы в другой части политического спектра с точки зрения идеологии - мы либералы, - говорит Кристина Каллас. - Но мы одна из политических сил в Эстонии, которая сумела связать эстонцев и русских в политике. И этим мы очень отличаемся от Партии реформ, в которой тоже либералы, но у них уже русских не осталось, кроме Сергея Горлача в Нарве. Последний русский либерал, который вышел из партии, это был Игорь Грязин. Всё - пустота. У нас все-таки и в правлении партии, и среди членов партии много русских. Есть желание, чтобы была новая политическая сила, которая работает и с эстонцами, и с русскими”.