Eesti 200 сегодня начнет готовиться к муниципальным выборам в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви

Кристина Каллас, лидер новой партии Eesti 200, недавно покинувшая пост директора Нарвского колледжа Тартуского университета, в конце прошлой недели провела встречи со сторонниками в Йыхви и в Нарве. Здесь она подвергла критике нынешние муниципальные власти и заявила, что Eesti 200, которая не смогла пройти в Рийгикогу, с понедельника начинает заниматься подготовкой к муниципальным выборам 2021 года, которые для этой партии даже более важны, чем предстоящие выборы в Европарламент.
Кто должен думать о ямах в асфальте?
На парламентские выборы Eesti 200 вышла со стратегическими предложениями, и от выборов у жителей Ида-Вирумаа могло остаться впечатление, что эта партия где-то “далеко и высоко”. И вот лидер партии заявляет, что хочет бороться за муниципальную власть в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве, то есть опуститься, условно, до ям в асфальте.
“Eesti 200 “далеко и высоко” потому что мы пришли в политику с желанием сделать долгосрочный план для всей Эстонии, - объяснила Кристина Каллас. - Но долгосрочные планы нужны и для Кохтла-Ярве и Нарвы. Дело в том, что руководители городского управления не должны думать о ямах. О ямах должны думать чиновники. Городские управители должны думать о будущем этого города - у них должно быть видение, у них должна быть стратегия, они должны понять, где они будут находить деньги, откуда будут идти инвестиции. Но этого мышления у нас абсолютно нет - ни в Нарве, ни в Кохтла-Ярве, ни в Йыхви. Поэтому, конечно, Eesti 200 очень настроена на местные выборы. Мы видим, что ожидание перемен у людей есть уже очень давно”.
Существующие программы и стратегию развития, в частности в Нарве, Кристина Каллас считает несерьезными:
“Там нет ни одной реальной идеи. Это просто красивые слова на бумаге, но реальных идей, которые были бы проработаны с целевыми группами, там нет. Я же знаю, как эти документы составляются: чиновник что-то написал, потому что надо - для галочки. Но насколько туда вписано что-то реальное, я очень сомневаюсь”.
По словам лидера Eesti 200, единственным проектом, который мог бы реализовать потенциал Нарвы, о котором там давно говорят, это проект “Культурной столицы Европы 2024 года”.
“Случилось так, как всегда, - считает она. - Проиграли этот проект из-за своих политических игр, из-за желания удержаться у власти, контролировать финансы, политически контролировать людей”.
В Eesti 200 считают, что они могли бы предложить нарвским избирателям профессиональное руководство городом.
“Нарва этого 25 лет не видела - хорошего, профессионального, современного, европейского руководства городом, - говорит Кристина Каллас. - Это включает и создание бюджета, и распределение денег, и эффективность этого распределения”.
Ударят соцсетями по бесплатной газете
По мнению Кристины Каллас, нынешние члены городского собрания Нарвы - не самостоятельные политики:
“Они очень тесно политическими и финансовыми обязательствами связаны с одним-двумя людьми в городе. Городом сегодня правят два человека или даже один человек, который всё решает в этом городе, а члены горсобрания не способны отвечать за свой политический мандат перед своими избирателями. Никакой ответственности на самом деле нет. Решения, которые принимает горсобрание, не исходят из интересов горожан. Они исходят из интересов одного-двух человек в горсобрании”.
На что же рассчитывает новая партия в такой ситуации?
“Мы рассчитываем на активное сообщество нарвитян, - говорит Кристина Каллас. - Созданное, прежде всего, через социальные сети, потому что, как вы понимаете, печатные медиа под контролем городского управления. В местные газеты, которые бесплатно раздаются, нам, конечно, не попасть. Поэтому мы, в основном, будем заниматься социальными медиа и выходить на мероприятия - ведь скоро будет лето”.
Борьба не за первое место
“Мы успели за четыре месяца привлечь довольно активную группу людей здесь в Нарве, - рассказала Кристина Каллас. - У нас примерно 25 членов партии, но еще дополнительно есть очень много есть тех, кто нас поддерживает”.
На прошедших парламентских выборах все кандидаты Eesti 200 в сумме набрали в Нарве всего 232 голоса. Самыми популярными кандидатами стали Ахти Пуур и Яна Павленкова - оба получили по 72 голоса. Для сравнения, на прошлых местных выборах наименьшее количество голосов, необходимое для попадания в городское собрание было равно 133.
Кристина Каллас признает, что на Нарву в новой партии обращали мало внимания, и объясняет это нехваткой времени. Поэтому работу по подготовке к муниципальным выборам, до которых еще два с половиной года, Кристина Каллас обещает начать прямо с сегодняшнего дня:
“У нас есть уже опыт, мы понимаем, как нужно активизировать людей, как работать в регионах. Поэтому мы начнем с понедельника очень активно работать, организуем отдельный нарвский отдел, коммуникационные каналы, будем делать брендинг Eesti 200, чтобы люди понимали, что это”.
В то же время, пока основная интрига разворачивается вокруг борьбы Центристской партии и группы вышедших из нее политиков во главе с Алексеем Вороновым, которые недавно для подготовки к будущим выборам организовали НКО Kodulinn Narva. Как сообщил на прошлой неделе сам Алексей Воронов, в организацию уже вступили около 300 человек.
Парламентские выборы и текущие переговоры о правительственной коалиции очевидно показали разочарование избирателей в Центристской партии, но вряд ли это серьезно поможет Eesti 200.
“Мы в другой части политического спектра с точки зрения идеологии - мы либералы, - говорит Кристина Каллас. - Но мы одна из политических сил в Эстонии, которая сумела связать эстонцев и русских в политике. И этим мы очень отличаемся от Партии реформ, в которой тоже либералы, но у них уже русских не осталось, кроме Сергея Горлача в Нарве. Последний русский либерал, который вышел из партии, это был Игорь Грязин. Всё - пустота. У нас все-таки и в правлении партии, и среди членов партии много русских. Есть желание, чтобы была новая политическая сила, которая работает и с эстонцами, и с русскими”.
Сергей Горлач на парламентский выборах набрал в Нарве ровно 200 голосов - две трети от того, что собрал весь список реформистов. На последних местных выборах на счету Сергея Горлача было 214 голосов. Он баллотировался в списке избирательного союза Meie Narva и стал единственным реформистом в горсобрании. В предыдущем составе городского собрания также был только один представитель Партии реформ.