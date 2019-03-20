Итоги очередного полицейского рейда на улице Гонсиори: почти 30 нарушений за час

Сегодня днем полицейские патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры в течение часа проводили проверку на улице Гонсиори, по которой многие водители, несмотря на запрет, едут со стороны Ласнамяэ в центр города по полосе общественного транспорта, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Полицейские провели на перекрестке улиц Гонсиори и Кулбарси чуть более часа и за это время зафиксировали 27 нарушений.
«Практически все остановленные нами водители знали, что ехать на этом участке в это время суток по полосе общественного транспорта запрещено, кроме пожилой дамы из Южной Эстонии, которая ехала по навигатору и на самом деле не знала, как проехать в центр», – рассказал старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи.
«Частный транспорт на автобусной полосе мешает общественному транспорту, что может привести к сбою в графике движения, что является неудобством для пассажиров общественного транспорта", – сказал Вяхи, а также добавил, что в свое оправдание водители автомобилей говорят, что им надо проехать в центр города.
«Но улица Гонсиори не является для этого единственным путем. С установленными запретами и ограничениями надо считаться, а маршрут своей поездки следует продумать заранее, чтобы не торопиться, не создавать пробки и потенциально опасные ситуации», - подытожил Вяхи.