Ср, 20.03.2019
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  • Итоги очередного полицейского рейда на улице Гонсиори: почти 30 нарушений за час

Итоги очередного полицейского рейда на улице Гонсиори: почти 30 нарушений за час

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Полицейский рейд на улице Гонсиори в Таллинне.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня днем полицейские патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры в течение часа проводили проверку на улице Гонсиори, по которой многие водители, несмотря на запрет, едут со стороны Ласнамяэ в центр города по полосе общественного транспорта, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полицейские провели на перекрестке улиц Гонсиори и Кулбарси чуть более часа и за это время зафиксировали 27 нарушений.

«Практически все остановленные нами водители знали, что ехать на этом участке в это время суток по полосе общественного транспорта запрещено, кроме пожилой дамы из Южной Эстонии, которая ехала по навигатору и на самом деле не знала, как проехать в центр», – рассказал старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи.

«Частный транспорт на автобусной полосе мешает общественному транспорту, что может привести к сбою в графике движения, что является неудобством для пассажиров общественного транспорта", – сказал Вяхи, а также добавил, что в свое оправдание водители автомобилей говорят, что им надо проехать в центр города.

«Но улица Гонсиори не является для этого единственным путем. С установленными запретами и ограничениями надо считаться, а маршрут своей поездки следует продумать заранее, чтобы не торопиться, не создавать пробки и потенциально опасные ситуации», - подытожил Вяхи.

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