Итоги очередного полицейского рейда на улице Гонсиори: почти 30 нарушений за час

Полицейские провели на перекрестке улиц Гонсиори и Кулбарси чуть более часа и за это время зафиксировали 27 нарушений.

«Практически все остановленные нами водители знали, что ехать на этом участке в это время суток по полосе общественного транспорта запрещено, кроме пожилой дамы из Южной Эстонии, которая ехала по навигатору и на самом деле не знала, как проехать в центр», – рассказал старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи.

«Частный транспорт на автобусной полосе мешает общественному транспорту, что может привести к сбою в графике движения, что является неудобством для пассажиров общественного транспорта", – сказал Вяхи, а также добавил, что в свое оправдание водители автомобилей говорят, что им надо проехать в центр города.