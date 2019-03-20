Фото: в здании торгового центра вспыхнул пожар, пострадал ребенок

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс, в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на пятом этаже многоквартирного дома по адресу Айда, 7, во время приготовления еды загорелась сковородка, а за ней и кухонная мебель.

"Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар первичными средствами пожаротушения, - сказала Мооритс. - Здание было заполнено дымом, поэтому спасатели открыли дымовые люки и провентилировали весь многоквартирный дом".

В квартире, где начался пожар, был ребенок, который получил ожоги рук. Спасатели передали его медикам.

В квартире не было исправного дымового датчика.