В Тарту полицейские устроили масштабную погоню
Сегодня в девять часов вечера несколько полицейских автомобилей преследовали в Тарту в Аннелинне один автомобиль, сообщает Tartu Postimees.
По предварительным данным, полицейские патрули преследовали на бульваре Сыпрузе Ford Sierra.
По словам очевидцев, по району Аннелинна промчались со включенными проблесковыми маячками и сиреной минимум шесть (а по данным других, даже восемь) полицейских автомобилей, часть из них ехали по встречной полосе и пешеходной дорожке.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.