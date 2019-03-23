Сб, 23.03.2019
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В Тарту полицейские устроили масштабную погоню
Минимум шесть машин мчатся с сиреной

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Sinine vilkur.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Сегодня в девять часов вечера несколько полицейских автомобилей преследовали в Тарту в Аннелинне один автомобиль, сообщает Tartu Postimees.

По предварительным данным, полицейские патрули преследовали на бульваре Сыпрузе Ford Sierra.

По словам очевидцев, по району Аннелинна промчались со включенными проблесковыми маячками и сиреной минимум шесть (а по данным других, даже восемь) полицейских автомобилей, часть из них ехали по встречной полосе и пешеходной дорожке.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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