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Порошенко: Украина готова дать отпор в случае продолжения агрессии со стороны РФ

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Петр Порошенко.

ФОТО: Mykhailo Markiv / AP

Украинский президент Петр Порошенко предостерег Россию от продолжения агрессии против Украины.

"Те изменения, которые произошли за пять лет, просто значительно повысят ту цену, которую заплатит агрессор в случае принятия авантюрного, опасного, разрушающего решения о продолжении агрессии вовнутрь территории Украины", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник.

Он не исключил, что Россия может активизировать действия против Украины. "Мы должны держать порох сухим и наготове оружие для того, чтобы дать отпор тем многим дивизиям, которые Путин разместил вдоль нашей границы и в любой момент готов напасть", - заявил президент Украины.

На Украине 31 марта пройдут очередные президентские выборы, участие в которых примут 39 кандидатов, в том числе Порошенко.

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