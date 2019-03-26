Порошенко: Украина готова дать отпор в случае продолжения агрессии со стороны РФ

Украинский президент Петр Порошенко предостерег Россию от продолжения агрессии против Украины.
"Те изменения, которые произошли за пять лет, просто значительно повысят ту цену, которую заплатит агрессор в случае принятия авантюрного, опасного, разрушающего решения о продолжении агрессии вовнутрь территории Украины", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник.
Он не исключил, что Россия может активизировать действия против Украины. "Мы должны держать порох сухим и наготове оружие для того, чтобы дать отпор тем многим дивизиям, которые Путин разместил вдоль нашей границы и в любой момент готов напасть", - заявил президент Украины.
На Украине 31 марта пройдут очередные президентские выборы, участие в которых примут 39 кандидатов, в том числе Порошенко.