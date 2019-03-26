Фото: в этот дом из стекла и бетона приходят в гости дикие животные

Штат Нью-Йорк знаменит не только всемирно известным мегаполисом, но и богатой дикой природой. Это становится понятным при взгляде на дом из стекла, стали и бетона, передает HqRoom.
Архитектор Джей Баргманн, вице-президент архитектурного бюро Rafael Viñoly Architects, представил проект необычного дома в штате Нью-Йорк, США. Резиденция Shokan построена в самом сердце живописной природы близ водохранилища Ашокан, откуда открывается вид на вершину горы Катскилл. Дом окружают дубы, пихты, ели и березы, а ястребы, индюшки, лисы, олени и медведи часто заглядывают в гости.
К дому площадью 560 квадратных метров ведет извилистая дорога. На цокольном этаже расположены вестибюль, спальня и гараж. Основная часть из стекла и металла включает гостиную и открытую кухню с видом на верхушки деревьев, водохранилище, далекие горы и окружающий лес. Выше спроектированы две спальни и библиотека. Есть каменная терраса и сад, а вниз ведет обрывистый утес.
Мебель из орехового дерева дополняет интерьер в индустриальном стиле, а керамика, предметы из окрашенной стали и рабочие поверхности из нержавеющей стали создают эмоциональные акценты.
Много эффектных фотографий находится ЗДЕСЬ.