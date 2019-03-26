Погоня со стрельбой в Тарту: пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции, ранее угрожал людям

Суд обещал взять под стражу мужчину, который на прошлых выходных находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал сигнал полиции остановиться и спровоцировал закончившуюся стрельбой погоню, передает Tartu Postimees.
23 марта, около девяти часов вечера, 26-летний мужчина проигнорировал сигнал полиции остановиться и попытался скрыться на автомобиле Ford Sierra. Поскольку проигнорировавший распоряжение полиции водитель поехал на большой скорости и местами по пешеходным дорогам, то для предотвращения худшего и остановки автомобиля полицейские применили табельное оружие. Водителя задержали.
Поскольку первичная проверка здоровья показала, что водитель был в состоянии опьянения, ему предъявили подозрения в управлении моторно-транспортным средством в нетрезвом виде. В начале новой рабочей недели прокуратура ходатайствовала в суд об аресте 26-летнего мужчина, суд удовлетворил ходатайство.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Эвелин Мерилайне, об аресте подозреваемого ходатайствовали, потому что на свободе он может и впредь вести себя подобным образом. "На сегодняшний день он задержан как подозреваемый в трех преступлениях и поэтому есть основание полагать, что он может продолжить их совершать", - сказала она.
Помимо вождения в нетрезвом виде мужчину подозревают в том, что он угрожал троим людям. Он взят под стражу на два месяца.
При побеге от полиции на такой скорости, по словам Мерилайне, при малейшей ошибки водителя автомобиль может представлять угрозу безопасности посторонних людей. Еще опаснее превышение скорости, когда водитель пьян. "Таким образом, на подобное безрассудное вождение в пьяном виде следует серьезно реагировать", - добавила прокурор.
За управление механическим транспортным средством в пьяном виде суд может наказать тюремным заключением сроком до трех лет.