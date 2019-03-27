Ср, 27.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Хотели попасть в кафе: эстонские пограничники вернули на родину троих россиян

Хотели попасть в кафе: эстонские пограничники вернули на родину троих россиян

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Погранпункт в Лухамаа.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Погранохрана вернула в Россию троих граждан РФ без визы, которые сказали, что хотели прогуляться в Эстонию.

Поздно вечером во вторник пограничники проверили на погранпункте Лухамаа троих граждан России, которые дали неопределенные пояснения о цели своего визита, сообщил Департамент полиции и погранохраны. У троицы не было необходимых документов, как и достаточного для пребывания в Эстонии количества денег.

Погранохране россияне сказали, что в Эстонии они хотят погулять и сходить в кафе.

В отношении компании составили запрет на въезд, всех троих вернули в Россию.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ