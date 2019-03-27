Хотели попасть в кафе: эстонские пограничники вернули на родину троих россиян

Поздно вечером во вторник пограничники проверили на погранпункте Лухамаа троих граждан России, которые дали неопределенные пояснения о цели своего визита, сообщил Департамент полиции и погранохраны. У троицы не было необходимых документов, как и достаточного для пребывания в Эстонии количества денег.