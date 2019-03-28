Ралли Корсики: Отть Тянак закончил тестовый день на третьем месте

Ралли Корсики открыли заезды на тестовых участках. По результатам первого дня Отть Тянак занимает третье место, проигрывая напаранику по "Тойоте", Крису Мееку, 1,4 секунды.
В первом заезде, который оказался для Тянака лучшим наш гонщик показал время 3,48.1, уступив Мееку 1,3 секунды. Разменять 3.48 Тянаку не удавалось: все его результаты в последующих заездах были на две-пять десятых хуже. Второе место занимает Себастьян Ожье на "Ситроене", который проигрывает Мееку 0,9 секунды.
Неудачно выступили гонщики "Хендай" Себастьян Лёб и Тьери Нойвилль. С отставанием в чуть более трех секунд Лёб занимает девятое место, а Нойвиелль - восьмое.
В программе Ралли "10000 поворотов" три соревновательных дня. В воскресенье гонщики также проведут и заезды на очки.