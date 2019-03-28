Ралли Корсики: Отть Тянак закончил тестовый день на третьем месте

В первом заезде, который оказался для Тянака лучшим наш гонщик показал время 3,48.1, уступив Мееку 1,3 секунды. Разменять 3.48 Тянаку не удавалось: все его результаты в последующих заездах были на две-пять десятых хуже. Второе место занимает Себастьян Ожье на "Ситроене", который проигрывает Мееку 0,9 секунды.