Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов

Предприимчивая москвичка разместила в интернете объявление о продаже квартиры на Фрунзенской набережной по цене пять миллионов рублей, что существенно ниже рыночной стоимости.

Квартирой заинтересовалась жительница московского района Выхино-Жулебино. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она договорилась о сделке, на которой интересы продавца якобы представляла риелтор.

Покупательница убедилась в наличии у женщины, которая представилась как действующий от лица владельцев жилья агент, документов на ведение риелторской деятельности. Стороны подписали договор купли-продажи, после чего покупательница передала второй стороне пять миллионов рублей.

Как говорится в сообщении столичной полиции, после этого лже-риелтор перестала выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, и расследование показало, что квартира, за которую были переданы деньги, на продажу не выставлялась.

В ходе разбирательств была задержана 49-летняя москвичка, ранее уже судимая за мошенничество. Полицейские выяснили, что она не является риелтором, а документы, по которым она действовала, поддельные.