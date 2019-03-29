Олег Гросс не получает зарплату - ни наличными, ни на счет

Ведущий передачи Михкель Кярмас отметил, что показанный материал все же не доказывает выплат зарплат в конвертах. В тот же вечер Postimees опубликовал статью с пояснениями Олега Гросса, в которой он заявил: да, OG Elektra выплачивает сотне работников часть зарплаты наличными, однако это нельзя сравнивать ни с зарплатами в конвертах, ни с неуплатой социального налога.

- Олег Гросс, у вас, очевидно, была бессонная ночь, а теперь журналисты выстроились в очередь. Что вы можете дополнительно сказать по теме?

- В опубликованной в Postimees статье все важное сказано, и заинтересованные ее, несомненно, прочитали. Хочу добавить лишь то, что при проведении эксперимента использовались нечестные приемы. Участвовавший в нем человек специально приходил на работу с опозданиями, чтобы его не отмечали в графике. Это написано и в той статье, что опубликована в Postimees.

- Что будет дальше? Обратитесь ли вы в суд из-за того, что «Очевидец» повел себя нечестно по отношению к вам? Чем может закончиться эта история?

- Сейчас рано говорить. Посмотрим, утверждают ли в передаче ложь или полуправду. Если тему представили заведомо ложно, то тогда можно будет обратиться в суд. В «Очевидце» на самом деле не утверждают, что выплата зарплат в конверте доказана. Юрист должен дать оценку, это ложные утверждения или полуправда. Сейчас не могу решать.

- Для вашего предприятия OG Elektra это так или иначе удар по репутации.

- Меня удивляет, что государственное телевидение выполняет такую роль. Если бы это была передача «Kuuuurija», тогда еще было бы понятно.

- Из передачи мы узнали, что выплата зарплаты наличными абсолютно законна и разрешена, законна и, так сказать, коррекция социального налога в течение года. Как вы прокомментируете такую возможность? Этот удобный для предпринимателей закон ведь так и подбивает на то, чтобы смухлевать.

- Я уверен, что Налоговый департамент за этим следит. На нашем предприятии в уплате социального налога делали исправления лишь на сотни евро. Налоговый департамент ведь сразу видит, когда делаются исправления, и, несмотря на то, что закон это позволяет, департамент сразу требует объяснений. Это единичные случаи, когда в уплате социального налога были ошибки.

- Говорилось, что принадлежащая OG Elektra торговая сеть Grossi Toidukaubad выплачивает своим сотрудникам самую большую зарплату в своем секторе. Вы можете это подтвердить? Можете сказать, какая на предприятии средняя зарплата?