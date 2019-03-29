Олег Гросс не получает зарплату - ни наличными, ни на счет
В среду в передаче ETV «Очевидец» (Pealtnägija) говорилось о том, что на предприятии Олега Гросса OG Elektra возникла странная ситуация: работники каждый месяц получают зарплаты наличными и думают, что это зарплата в конвертах. Тему прокомментировали анонимные свидетели, был добавлен и тайно снятый видеоматериал. Гросс считает, что журналисты во время эксперимента использовали нечестные приемы, и утверждает, что на предприятии не платят зарплат в конвертах, передает Postimees.
Ведущий передачи Михкель Кярмас отметил, что показанный материал все же не доказывает выплат зарплат в конвертах. В тот же вечер Postimees опубликовал статью с пояснениями Олега Гросса, в которой он заявил: да, OG Elektra выплачивает сотне работников часть зарплаты наличными, однако это нельзя сравнивать ни с зарплатами в конвертах, ни с неуплатой социального налога.
- Олег Гросс, у вас, очевидно, была бессонная ночь, а теперь журналисты выстроились в очередь. Что вы можете дополнительно сказать по теме?
- В опубликованной в Postimees статье все важное сказано, и заинтересованные ее, несомненно, прочитали. Хочу добавить лишь то, что при проведении эксперимента использовались нечестные приемы. Участвовавший в нем человек специально приходил на работу с опозданиями, чтобы его не отмечали в графике. Это написано и в той статье, что опубликована в Postimees.
- Что будет дальше? Обратитесь ли вы в суд из-за того, что «Очевидец» повел себя нечестно по отношению к вам? Чем может закончиться эта история?
- Сейчас рано говорить. Посмотрим, утверждают ли в передаче ложь или полуправду. Если тему представили заведомо ложно, то тогда можно будет обратиться в суд. В «Очевидце» на самом деле не утверждают, что выплата зарплат в конверте доказана. Юрист должен дать оценку, это ложные утверждения или полуправда. Сейчас не могу решать.
- Для вашего предприятия OG Elektra это так или иначе удар по репутации.
- Меня удивляет, что государственное телевидение выполняет такую роль. Если бы это была передача «Kuuuurija», тогда еще было бы понятно.
- Из передачи мы узнали, что выплата зарплаты наличными абсолютно законна и разрешена, законна и, так сказать, коррекция социального налога в течение года. Как вы прокомментируете такую возможность? Этот удобный для предпринимателей закон ведь так и подбивает на то, чтобы смухлевать.
- Я уверен, что Налоговый департамент за этим следит. На нашем предприятии в уплате социального налога делали исправления лишь на сотни евро. Налоговый департамент ведь сразу видит, когда делаются исправления, и, несмотря на то, что закон это позволяет, департамент сразу требует объяснений. Это единичные случаи, когда в уплате социального налога были ошибки.
- Говорилось, что принадлежащая OG Elektra торговая сеть Grossi Toidukaubad выплачивает своим сотрудникам самую большую зарплату в своем секторе. Вы можете это подтвердить? Можете сказать, какая на предприятии средняя зарплата?
- Так из головы не скажу. На основе итогов предыдущих лет мы были выше среднего по сектору. В конце прошлого года у нас на предприятии подняли зарплату. В этом году снова будет повышение, возможно, даже дважды. Причина - рабочие места остались незаполненными. Росту зарплаты, конечно, будет предшествовать анализ, мы поднимем настолько, насколько это позволят экономические показатели. Отсюда и ответ на тему так называемых зарплат в конвертах: если мы настолько сильные, платим зарплату выше среднего по сектору, как же мы сумели так много выплатить еще и в конвертах? Тогда выйдет, что у нас одинаковая зарплата с учителями и врачами.
- OG Elektra во все времена обвиняли во всевозможных вещах. Тема зарплат в конвертах и раньше витала в воздухе, а еще у вас якобы была припрятана какая-то машина для промывания салатов. Вы даже миллион предлагали тому, кто ее у вас найдет, правда, после этого разговоры на какое-то время утихли.
- Слухи о промывании салатов были очень распространены 15 лет подряд. Их распространяли массово. Это не значит, что у нас на предприятии нет ни одного просчета. Со всеми бывает. Самый простой путь для исправления ошибок - чтобы человек обратился с претензией к прямому руководству.
- Но вдруг вы после этого спровадите человека. Он боится.
- Это неправдоподобно. У нас очевидная нехватка рабочей силы. Он найдет другое место, сейчас их предостаточно.
- Те сто человек, которые получают у вас зарплату наличными, сами так захотели или это инициатива предприятия?
- Работник говорит, хочет ли он зарплату на счет или частично наличными. Предприятие не может его приуждать, предприятие должно поступать так, как желает работник. Для выплаты зарплат наличными нет специальных помещений. Это происходит на рабочих местах: в кассе рассчитывается сумма, человек на рабочем месте ставит подпись и получает деньги вместе с расчетным листком. Закон требует, чтобы это делалось приватно, поэтому зарплату передаем либо где-то отдельно в помещении, либо в свободном углу помещения.
- Наверное, обращение с наличными - удобный выход для предприятия? Платя наличными, вы экономите?
- Инкассирование действительно обходится очень дорого. У маленьких фирм этот процесс, как я представляю, еще выше, чем у нас. Это действительно экономия для предприятия, если мы платим часть зарплаты наличными. Наличные образуют примерно 50 процентов нашего оборота, но цифру, которую мы ежемесячно платим за услугу инкассирования, я не могу назвать, потому что договор конфиденциален.
- А Олег Гросс получает зарплату частично наличными или все приходит на счет?
- Я 67-летний пенсионер и получаю пенсию от государства. На предприятии я не получаю зарплаты. При необходимости беру немного денег из дивидендов. Я мало трачу на себя, получаю государственную пенсию уже четыре года, и для повседневной жизни этого хватает.