Какое еще биотопливо? Члены клуба ретроавтомобилей покупают бензин в России по 66 центов за литр

Члены базирующегося в Выру клуба ретроавтомобилей не особо переживают из-за ситуации с топливом на эстонских заправках. Они закупают 92-й бензин в России, где в перерасчете на евро литр данного топлива обходится в 66 центов. Обычно зимой закупается необходимое для совершения поездок в теплое время года поездок количество. Члены клуба не рекомендуют автомобилистам использовать 95-й бензин с биодоавками.

«Новость о том, что в бензин будут добавлять спирт, коснулась нас уже в прошлом году – мы сразу же перестали покупать 95-й бензин», - поведал глава выруского клуба ретротехники Vänt Райдо Оявеэр. По его словам, от 95-го бензина в двигателе скапливается влага, спиртосодержащие присадки не сгорают полностью, из-за чего забивается карбюратор. «Жигули к этому особенно чувствительны. Биотопливо не убирает влагу из мотора», - сказал он.

По словам Оявеэра, из России топливо люди привозят на старых Volkswagen Passat, бак которых вмещает до 100 литров. В Эстонии топливо предлагают за один евро за литр.