Фото: игнорирование светофора закончилось аварией

Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Лилле произошло ДТП. По предварительным данным, ехавший по Таллиннскому шоссе Volkswagen проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в Kia, который как раз пересекал перекресток.