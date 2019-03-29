Пт, 29.03.2019
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  • Фото: игнорирование светофора закончилось аварией

Фото: игнорирование светофора закончилось аварией

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Водитель проигнорировал красный сигнал светофора.

ФОТО: Erakogu

В Пярну в районе Юлейыэ ехавший по Таллиннскому шоссе Volkswagen врезался в Kia, сообщает Pärnu Postimees.

Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Лилле произошло ДТП. По предварительным данным, ехавший по Таллиннскому шоссе Volkswagen проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в Kia, который как раз пересекал перекресток.

Никто не пострадал. Участники ДТП обратились в страховую компанию.

«Во время езды следует быть внимательными, необходимо сосредоточиться на управлении автомобилем, чтобы в случае необходимости было бы время среагировать», - напоминает дежурный полицейский Пярнуского отделения полиции Кадри Вайн.

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