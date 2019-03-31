В Финляндии микроавтобус столкнулся с легковой машиной: трое погибли, еще троих увезли на скорой

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли три человека. Авария произошла рано утром в воскресенье на трассе номер 6 в Китее, в Северной Карелии.
Кроме того, три человека пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, передает Yle.
В легковом автомобиле был только водитель, в микроавтобусе кроме водителя было еще четыре пассажира.
По данным полиции, авария произошла на прямом отрезке трассы с ограничением скорости в 80 км/час.
Причина аварии пока не установлена. Однако полиция подозревает, что легковой автомобиль ехал с сильным превышением скорости.
Полиция расследует случившееся по статьям УК «Создание опасной ситуации на дороге при отягчающих обстоятельствах» и «Непреднамеренное убийство».