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Выборы президента Украины: после обработки более 45% протоколов с большим отрывом лидирует Зеленский

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Владимир Зеленский.

ФОТО: GENYA SAVILOV / AFP

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30,16% голосов избирателей и вместе с действующим главой государства Петром Порошенко с 16,69% выходит во второй тур выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 45,77% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,52% украинцев.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,11%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,94%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,1%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,22%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов - "УКРОП" Александра Шевченко - 0,53%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

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