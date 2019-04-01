Сборная Эстонии по художественной гимнастике завоевала бронзу на престижном соревновании во Франции

В соревнованиях принимали участие сборные 13 государств. В сверхжесткой конкуренции сборная Эстонии в квалификации многоборья заняла девятое место с суммой 38.200 баллов, а в соревнованиях с пятью мячами наша команда получола 19,5 балла и пробилась в финальные соревнования.

В многоборье победила команда России, за ней финишировали Украина и Израиль.

В финальных соревнованиях по видам программ сборная Эстонии набрала рекордную сумму, 23.700, баллов, что позволило занять место на подиуме сразу за Россией и Украиной.