Сборная Эстонии по художественной гимнастике завоевала бронзу на престижном соревновании во Франции

Уcпешными стали соревнования по художественной гимнастике Thiais Grand Prix для сборной Эстонии. Из Франции наши гимнастки привезли бронзовые медали в упражнении с мячом.
В соревнованиях принимали участие сборные 13 государств. В сверхжесткой конкуренции сборная Эстонии в квалификации многоборья заняла девятое место с суммой 38.200 баллов, а в соревнованиях с пятью мячами наша команда получола 19,5 балла и пробилась в финальные соревнования.
В многоборье победила команда России, за ней финишировали Украина и Израиль.
В финальных соревнованиях по видам программ сборная Эстонии набрала рекордную сумму, 23.700, баллов, что позволило занять место на подиуме сразу за Россией и Украиной.
В составе сборной Эстонии на соревнованиях во Франции принимали участие Арина Окаманчук, Кармели Рейска, Василина Куксова, Лаурабелль Карбитс, Лера Теино и Алина Веселова.