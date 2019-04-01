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  • Сборная Эстонии по художественной гимнастике завоевала бронзу на престижном соревновании во Франции

Сборная Эстонии по художественной гимнастике завоевала бронзу на престижном соревновании во Франции

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Eesti iluvõimlemise rühmkava rahvuskoondis.

ФОТО: Erakogu

Уcпешными стали соревнования по художественной гимнастике Thiais Grand Prix для сборной Эстонии. Из Франции наши гимнастки привезли бронзовые медали в упражнении с мячом.

В соревнованиях принимали участие сборные 13 государств. В сверхжесткой конкуренции сборная Эстонии в квалификации многоборья заняла девятое место с суммой 38.200 баллов, а в соревнованиях с пятью мячами наша команда получола 19,5 балла и пробилась в финальные соревнования.

В многоборье победила команда России, за ней финишировали Украина и Израиль.

В финальных соревнованиях по видам программ сборная Эстонии набрала рекордную сумму, 23.700, баллов, что позволило занять место на подиуме сразу за Россией и Украиной.

В составе сборной Эстонии на соревнованиях во Франции принимали участие Арина Окаманчук, Кармели Рейска, Василина Куксова, Лаурабелль Карбитс, Лера Теино и Алина Веселова.

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