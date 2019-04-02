Пристегните ремни: в Дубае начнут работать беспилотные воздушные такси-роботы

Авиакомпания Emirates намерена вывести обслуживание своих пассажиров на запредельный уровень, пишет turizm.ru. Уже в 2020 году она начнет предлагать им трансферы на комфортабельных беспилотниках из любой точки Дубая до местного международного аэропорта. Во всяком случае, социальные сети перевозчика делятся именно такой информацией.

Беспилотники Emirates представляют собой подобие дрона с четырьмя роторными двигателями. Внутри такой машины пассажиров ждут два закрытых сьюта первого класса с удобными креслами и мультимедийной развлекательной системой. Трансфер в аэропорт будут выполнять два беспилотника. Как отметили в самой компании, услугой смогут воспользоваться участники премиальной программы Emirates Skywards Platinum с апреля будущего года. Остается загадкой, не является ли данная новость первоапрельской шуткой.