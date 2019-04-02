Пристегните ремни: в Дубае начнут работать беспилотные воздушные такси-роботы

В Дубае туристы скоро смогут добраться в аэропорт по воздуху — на беспилотном летательном аппарате. Об этом пишет Arabian Business.
Авиакомпания Emirates намерена вывести обслуживание своих пассажиров на запредельный уровень, пишет turizm.ru. Уже в 2020 году она начнет предлагать им трансферы на комфортабельных беспилотниках из любой точки Дубая до местного международного аэропорта. Во всяком случае, социальные сети перевозчика делятся именно такой информацией.
Беспилотники Emirates представляют собой подобие дрона с четырьмя роторными двигателями. Внутри такой машины пассажиров ждут два закрытых сьюта первого класса с удобными креслами и мультимедийной развлекательной системой. Трансфер в аэропорт будут выполнять два беспилотника. Как отметили в самой компании, услугой смогут воспользоваться участники премиальной программы Emirates Skywards Platinum с апреля будущего года. Остается загадкой, не является ли данная новость первоапрельской шуткой.
Несколько месяцев назад в Китае было запущено мобильное приложение для заказа беспилотного такси. Программа позволяет пользователям вызвать такси без водителя в городе Гуанчжоу на юге Китая. Все автомобили запрограммированы для поездок только по определенным районам, включающим офисные и жилые кварталы. На время тестового запуска доступ к приложению получили только сотрудники компании и несколько VIP-пользователей. На данный момент все поездки необычные такси выполняют бесплатно. По словам генерального директора стартапа Джеймса Пенга, запуск приложения в тестовом режиме позволит улучшить возможности автомобилей с автопилотом. Компанию не пугает тот факт, что она наверняка столкнется с большим количеством сценариев поведения машин-роботов.