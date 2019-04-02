В таллиннском вытрезвителе в марте побывало более 500 человек

В таллиннском вытрезвителе в марте побывали 502 человека, в том числе 66 женщин.
Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 24 — это были жители Литвы, Латвии, Индии, Украины, Великобритании и Бангладеш.
В феврале в вытрезвителе побывали 536 человек, в том числе 64 женщины, иностранцев было 20 - из Литвы, Латвии, Индии, Германии, Украины, Италии, Великобритании, России, Франции и Норвегии.
В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя было установлено видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность помещенных вытрезвляться и следить за состоянием их здоровья.