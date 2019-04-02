В таллиннском вытрезвителе в марте побывало более 500 человек

Иностранцев среди доставленных в вытрезвитель было 24 — это были жители Литвы, Латвии, Индии, Украины, Великобритании и Бангладеш.

В феврале в вытрезвителе побывали 536 человек, в том числе 64 женщины, иностранцев было 20 - из Литвы, Латвии, Индии, Германии, Украины, Италии, Великобритании, России, Франции и Норвегии.