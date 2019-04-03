Недвижимость продает... гигантская белка! Смотрите фото

Объявление гласит, что продается четырехкомнатный бокс рядного дома с небольшим земельным участком, расположенным в деревне Ярвекюла, буквально через дорогу от поселка Пеэтри. Что касается белки, то продавец заберет ее с собой в новый дом. Взамен может остаться некоторая мебель.

ФОТО: KV.EE

В объявлении читаем, что жилье весьма привлекательное, имеется залитая вечерним солнцем терраса, на которой приятно устраивать гриль-вечеринки или просто проводить время с семьей. Девичий виноград с одной стороны, кусты жасмина с другой делают террасу особенно уединенной. «Впрочем, соседи - очень симпатичные люди, и даже жаль, что боксы разделяют зеленые насаждения», - написано в объявлении.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже гостиная и открытая кухня с интегрированной техникой и огромным холодильником. Любителей попариться приглашает баня с душевой и туалетом. Зимой можно прямо из бани прыгать в сугробы. Отапливает первый этаж печь-камин. Если этого недостаточно, то включается тепловой насос типа воздух-воздух. Также в каждой комнате имеются электрорадиаторы.

ФОТО: KV.EE

Если вам нравится утром понежиться на солнышке с чашкой кофе, к вашим услугам находящийся на втором этаже десятиметровый балкон. Там же три спальни, гардеробная и санузел с ванной и туалетом.

ФОТО: KV.EE