Рейд по всей Эстонии: особенно отличились водители Таллинна (видео)

К 15.00 полицейские патрульной службы Пыхьяской префектуры проверили 150 участков и установили 29 различных нарушений, пишет Postimees.

Полицейские Кесклиннаского участка проверили 45 нанесенных на карту мест. Глава патрульной службы Кесклиннаского участка Таави Кирсс отметил, что полицейские задержали одного пьяного водителя, 12 человек, превысивших скорость, и одного водителя, говорившего по мобильному телефону.

В районе Нарвы с 7 до 15 часов выявлено 10 превышений скорости в Нарве и в Силламяэ. Кроме того, выявлены еще пять других нарушений, например, неиспользование ремней безопасности.

Полиция измеряет скорость на улице Кундери. ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам руководителя патрульной службы Нарвского участка Александра Урба, самое примечательное нарушение было зафиксировано после полудня в Нарве: полицейские задержали молодого человека, который выполнял учебную поездку вместе с инструктором и ехал вместо разрешенных 50 км/ч со скоростью 72 км/ч.

Жители Эстонии посредством приложения-карты www.liiklustalgud.ee отправили около 2000 сообщений об опасных местах, где особенно часто превышают скорость. Почти треть сообщений касается проблемных мест в Таллинне, четверть - Харьюмаа и десятая часть - Тартуского уезда.

Полиция измеряет скорость на улице Кундери. ФОТО: Mihkel Maripuu