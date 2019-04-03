ЧП на прогулке в детсаду: воспитательница толкнула ребенка так, что он упал на проезжую часть

В группе Märgatud24 Pärnus в Facebook сегодня было опубликовано видео, на котором видно, как в районе пляжа гуляющая с детьми воспитательница так сильно дернула одного ребенка, что он упал, пишет Pärnu Postimees.
Почему взрослый человек так обращается с ребенком, из происходящего на видео непонятно.
По словам автора видео, она записала произошедшее случайно около 11.30.
«Я хотела снять веревку, за которую дети держатся, когда их выводят на прогулку, а тут начало происходить такое», - рассказала она.
Что именно воспитательница кричала детям, автор видео не услышала. По ее словам, вероятно, грубого обращения с ребенком никто из прохожих не видел, так как никто не вмешивался.
По оценке автора публикации, очевидно, сопровождающая детей женщина - воспитательница, которая толкает ребенка так, что он падает на землю, и кричит на него.
За час публикация собрала более 200 комментариев, осуждающих грубое обращение с детьми. Однако нашлись и те, кто оправдали действия воспитателя.
Pärnu Postimees обратился к специалисту Пярнуской горуправы по начальному образованию Марге Напп. По словам специалиста, видео она еще не видела, но, если нечто подобное произошло, то это очень плохо. Напп пообещала завтра выяснить произошедшее.
В Пярну действует шесть частных детских садов. В какой из них ходят дети на видео, пока неизвестно.