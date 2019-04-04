Чт, 4.04.2019
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Порошенко согласился с предложением Зеленского о дебатах на стадионе

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Петр Порошенко.

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Петр Порошенко согласился с предложением своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского о проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский", пишет DW.com.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион - так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - заявил Порошенко в видеоролике, опубликованном в соцсетях в ночь на четверг, 4 апреля.

Выступление Порошенко под музыку

Далее занявший второе место в первом туре кандидат указал, что быть президентом и верховным главнокомандующим не является игрой и желанием понравиться. Президентство означает ответственность за людей, за страну - и внутри страны, и на международном уровне. Кроме того, предвыборные дебаты - это не шоу и их устраивают не ради зрелища на стадионе, подчеркнул Порошенко, выступая под музыку.

Одновременно действующий глава государства отметил, что он и его соперник очень разные. При этом главным отличием, по его словам, являются стрелки их геополитических компасов, показывающие в диаметрально противоположные стороны. "Моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени", - добавил он.

У Зеленского - вдвое больше голосов, чем у Порошенко

На состоявшихся 31 марта президентских выборах в Украине победу одержал артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. По результатам обработки 99,34 процента протоколов, он получил 30,22 процента голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко, набрал 15,93 процента голосов и также вышел во второй тур. За бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,39 процента избирателей.

После первого тура Зеленский опубликовал видео, в котором выразил готовность провести дебаты с Порошенко при условии, что они будут проходить на стадионе "Олимпийский".

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